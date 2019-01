Demnächst ein größeres Zelt

Um dieses Problem werden die Aldenhöveler Schützen sicherlich von manch anderem Schützenverein beneidet. Zum Königsball sind die Besucher in der Vergangenheit stets in Scharen gekommen, was zur Folge hatte, dass viele von ihnen stehen mussten. Für den Vorsitzenden Jan-Bernd Edelbusch ist es ein unhaltbarer Zustand, „wenn wir uns Gäste einladen und diesen dann keinen Sitzplatz anbieten können. So kann das nicht weiter gehen. Das erklärte er auf der Generalversammlung des Schützenvereins Aldenhövel am Freitagabend bei Mevenkamp.

Natürlich sei es erst einmal gut, „dass es so ist“. Denn schließlich gebe es auch Vereine, die sich gezwungen sähen, ihr Zelt mangels Zuspruch zu verkleinern. Wenn man es hier jetzt mit genau entgegengesetzten Vorzeichen zu tun habe, so müssten daraus dann aber ebenfalls die entsprechenden Konsequenzen gezogen werden. Und die sehen so aus, dass das Zelt beim nächsten Schützenfest zu Pfingsten 2020 etwas breiter gemacht wird.

Berittene Offiziere

Die Gründe für die große Resonanz, die ihr Schützenfest findet, seien vor allem in zwei Dingen zu suchen, hieß es in mehreren Wortmeldungen. So seien etwa berittene Offiziere auf keinem anderen Schützenfest in Lüdinghausen mehr zu finden. An dieser Tradition wolle man auch weiterhin festhalten, auch wenn dies mittlerweile ein erheblicher Kostenpunkt geworden sei, weil die meisten Pferde, ebenso wie die Kutsche, ausgeliehen werden müssen. „Aber das Geld sollte es uns wert sein“, waren die kräftigen Applaus nach sich ziehenden Worte des Geschäftsführers Norbert Frye.

Als ein zweites Markenzeichen wurde die Musik gesehen. In Aldenhövel leistet man sich an zwei Tagen eine Live-Band, sowohl beim Königsball wie auch beim Frühschoppen. Auch darauf will man nicht verzichten. Das sei, ebenso wie die Pferde, „ein absolutes No-Go“, wie es in einer Wortmeldung hieß.

Wermutstropfen

Einen kleinen Wermutstropfen hat das Schützenfest aber: Beim Besuch an der Vogelstange ist noch deutlich Luft nach oben. Samstags hätten viele Leute noch etwas zu tun, das müsse man halt hinnehmen, erklärte Edelbusch. Deshalb aber das Schießen auf den Freitagabend vorzuziehen, „ist für uns keine Option“, weil dann kein Platz mehr für die Verabschiedung des alten Königs bliebe. Und das wolle man unter keinen Umständen aufgeben.

Eventuell anders platziert werden sollen die Ehrungen verdienter Vereinsmitglieder, weil die beim Frühschoppen im allgemeinen Trubel „untergehen“. Edelbusch musste beim letzten Mal „sehr viel Energie aufwenden“, um Ruhe ins Zelt zu bringen. „Die Auswärtigen interessiert das nicht unbedingt.“ Mehr Aufmerksamkeit ließe sich vielleicht beim Antreten draußen vor dem Zelt erzielen, hieß es. Oder man verlege die Auszeichnungen ganz vom Pfingstmontag auf den Freitagabend, an dem die Aldenhöveler weitgehend unter sich sind. Darüber wird letztlich der Vorstand entscheiden.