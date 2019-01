Um 20.10 Uhr war im Protokoll der Jahreshauptversammlung des Reitervereins Seppenrade eigentlich nur noch der Punkt „Verschiedenes“ offen. Was dann aber folgte, war eine sehr lange und intensive Diskussion über das Vereinsleben. Die vorherigen Tagespunkte wurden hingegen relativ schnell vorgetragen. Finanziell sei man gut gesichert, obwohl aufgrund des schlechten Wetters das Rosendorf-Classic-Turnier 2018 deutlich weniger Gewinn brachte, als noch in vergangenen Jahren.

Wahlen

Alfons Nienhaus als Vorsitzender, Sabine Mevenkamp als Jugendsprecherin, Max Weber und Mechthild Gebbe als Beisitzer wurden allesamt einstimmig wiedergewählt. Norbert Dinkheller gab sein Amt als zweiter Stellvertretender ab, um, wie er selbst sagte „den Generationswechsel geordnet voranzutreiben“. Carolin Rips wird seine Tätigkeit übernehmen. Anschließend wurden die erfolgreichsten Pferde und Reiter ausgezeichnet. Das erfolgreichste Pony des Jahres war Maverick, das erfolgreichste Pferd Chicofino. Bei den Reitern war Annika Gebe erfolgreichste Juniorin. Die beste junge Reiterin war Leonie Alichmann. Bei den Senioren war Lena Höckenkamp am erfolgreichsten in der geschlossenen und Florian Karns am besten in der offenen Wertung.

Dann folgte der letzte Punkt „Verschiedenes“ mit einer intensiven Diskussion der 63 anwesenden Vereinsmitglieder über Hallennutzung, Aufräumpläne und die Instandhaltung der Wiese. So wurde es letztlich doch noch ein etwas längerer Abend, der jedoch einmal mehr das lebendige Vereinsleben des Reitvereins Seppenrade aufzeigte.