Mythos und Wirklichkeit

Was kann nur dafür ausschlagend gewesen sein, dass es jetzt rund 80 Interessierte ins Felizitas-Pfarrheim zog, um sich dort einen Vortrag über Karl Marx anzuhören? Über einen Mann, der heute eher als Ursache unterschiedlicher „marxistischer“ Ideologien (mit ihren verheerenden Folgen) wahrgenommen wird denn als ein philosophischer Klassiker des europäischen Humanismus, wie er es wohl verdient hätte, wie es im Pressetext des Theologischen Forums heißt. Dem Referenten Michael Quante, münsterischer Universitätsprofessor für Praktische Philosophie und Mitarbeiter an der im Entstehen begriffenen kritischen Marx-Werkausgabe, ging es an diesem dritten Abend im Rahmen des Forums deshalb vor allem darum, die Gedankenwelt von Marx „aus dem Bauschutt des Marxismus“ zu befreien.

Er räumte auf mit diversen „Mythen“ um seine Person und die Entstehung seines Werkes: Sein Denken, gerade auch in seiner vermeintlich rein „wissenschaftlichen“ „Kritik der politischen Ökonomie“, sei immer ethisch-normativ fundiert gewesen, die Grundannahmen gingen durchweg von einem ganzheitlichen Menschenbild aus, das seine Quellen sowohl im Denken von Autoren der deutschen Romantik wie auch in der jüdisch-christlichen Tradition habe.

Rollen und Perspektiven

Nach Marx sind es die verschiedenen Rollen und die damit verbundenen subjektiven Perspektiven der Menschen, die sich in einer vorrangig an den Interessen des Kapitals orientierten Gesellschaft gegenüber stehen. Dieser Gegensatz in einer warentauschenden Gesellschaft sei aber „nicht naturwüchsig“ und dürfe daher auch nicht fatalistisch oder „deterministisch“ aufgefasst werden, sondern er sei veränderbar und veränderungswürdig. Heute würde Marx wohl darauf verweisen, so Quante, dass das verbreitete Gefühl naheliegend, aber irrig sei, wir seien in einer zunehmend digitalisierten und von ungeheuren Kapitalansammlungen bestimmten Welt nur noch Getriebene (von „Sachzwängen“) und könnten nicht mehr selbst über unsere Lebensverhältnisse mitentscheiden. Er würde uns Mut machen wollen.

Immer seien es die (nicht nur) in der „Industriellen Revolution“ des 19. Jahrhunderts deformierten sozialen Beziehungen, die Marx mit seinen Überlegungen zu beschreiben und zu heilen suche: „Entfremdung“ vom eigenen natürlichen Wesen müsse durch eine Kultur gegenseitiger Anerkennung überwunden werden. Nur dann könne auch solidarisches Denken und Handeln wachsen. In einer „Konkurrenzgesellschaft“, in der der produzierende und konsumierende Mensch sich den Normen der Wirtschaft anpassen müsse, zeige sich der Mensch aber schnell in seiner ganzen Verletzbarkeit und Bedürftigkeit.

Schlussfolgerung

Die auf umfassendes Glück ausgerichteten „menschlichen“ Züge seines Wesens würden immer stärker durch eine egoistische Einstellung zurückgedrängt. Auf der Strecke blieben auch die Verlässlichkeit und der Drang, anderen in der Not beizustehen. „Im Kapitalismus können Menschen kein gelingendes Leben führen“, das ist laut Quante die Schlussfolgerung von Karl Marx im Rahmen seiner „kritischen Sozialphilosophie“.

In der sich anschließenden, sehr lebhaften Diskussion wurden aktuelle Problemstellungen aufgegriffen und auf das Denken von Karl Marx bezogen, zum Beispiel die Erfahrungen mit der Macht und Ohnmacht angesichts global agierender Konzerne und dem (für Sparer und verschuldete Staaten) folgenreichen Gebaren einer sich zunehmend verselbstständigenden Finanzindustrie. Die Frage nach der Würde des Menschen in einer Ellenbogengesellschaft hatte auch schon Karl-Heinz Kocar, Leiter des Theologischen Forum seit 1991, in seiner Einführung aufgeworfen und mit dem Oberthema der dreiteiligen Vortragsreihe zu verbinden gesucht, das da hieß: „Suche Frieden!“