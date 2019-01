Schulen bereiten sich auf Umstellungen vor

Der bevorstehende Brexit hat schon etwas von einem Damoklesschwert. Vor allem, weil noch so vieles ungeklärt ist, was die Bedingungen des Ausstiegs von Großbritannien aus der EU betrifft. Das sorgt auch an den Schulen in Lüdinghausen, die im regen Austausch mit der Insel stehen, für Ungewissheit.

Die intensiven Kontakte ins Ausland machen das Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg als Europaschule aus – die zum Vereinigten Königreich sieht Sabine Neuser aktuell stark gefährdet. „Unser Programm Erasmus Plus läuft nach derzeitigem Stand 2020 aus“, informiert die Schulleiterin. Sie geht davon aus, dass es danach entweder in anderer Form weitergeht – oder eben gar nicht. Denn das Erasmus-Plus-Programm wird aus EU-Geldern finanziert. „Da müssen wir andere Partner suchen“, ist ihr bewusst. Kollegen seien in dieser Mission bereits nach Irland geflogen. Außerdem würden die Kontakte ins englischsprachige Malta, wo ein Austausch im kaufmännischen Bereich stattfindet, ausgeweitet. „Das kann Großbritannien aber nicht ersetzen“, findet Neuser. Schließlich gehe es nicht nur um die Sprache. „Wenn man das britische Leben erleben möchte, muss man nun mal nach Großbritannien.“

„ Es ist schon ein Einschnitt, wenn die Kontakte wegfallen. Es ist schon ein Einschnitt, wenn die Kontakte wegfallen. “ Sabine Neuser

Wie lebendig dieser Austausch ist, zeigt ein Blick in den Terminkalender: „In drei Wochen kommen vier englische Auszubildende aus Lincoln, zwei Tischler und zwei Kfz-Mechatroniker, nach Lüdinghausen“, kündigt die Schulleiterin an und berichtet, dass der Brexit auch in der Schülerschaft kritisch gesehen wird. „Es ist schon ein Einschnitt, wenn die Kontakte wegfallen“, macht sie deutlich. Aber auch, wenn sie trotz Brexit aufrecht erhalten werden können, befürchtet Neuser, „wird es nie wieder so einfach sein“.

„Ich rechne jetzt erstmal nicht mit Auswirkungen für uns“, sagt Elisabeth Hüttenschmidt, Direktorin des St.-Antonius-Gymnasiums, an dem Sprachfahrten der bilingualen Klasse in Jahrgang acht nach Hastings dazu gehören. „Auch die Leistungskurse fahren immer mal wieder nach London“, berichtet die Schulleiterin. Dass das in Zukunft nicht mehr klappen könnte, darum macht sie sich keine Sorgen. „Der Brexit hat vor allem wirtschaftliche Konsequenzen, die Briten koppeln sich ja nicht völlig ab.“

„ Ich halte das für eine politische Katastrophe, dass dieser Schritt vollzogen wird. Ich halte das für eine politische Katastrophe, dass dieser Schritt vollzogen wird. “ Michael Dahmen

Keine größeren Probleme erwartet Michael Dahmen für das Gymnasium Canisianum, das in der Woche vor den Osterferien wieder mit rund 50 Achtklässlern auf Sprachfahrt nach Südengland geht. „Das ist eine Woche nach dem Datum des Brexit“, weiß der Schulleiter. „Wir gehen davon aus, dass das stattfindet. Aber wir haben schon vor ein paar Monaten entschieden, dass wir keine Schüler mitnehmen, die keinen deutschen Pass besitzen.“ Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Dahmen betont: „Damit es bei der Einreise keine Probleme gibt.“ Für die Achtklässler mit ausländischen Papieren steht dann eine Fahrt nach Frankreich auf dem Programm, sie bleiben also in der EU. „Das ist auch ein attraktives Ziel“, findet der Schulleiter, der für die Schüler durch die organisatorische Maßnahme keine Benachteiligung sieht.

Ansonsten orientiert sich das Cani ein bisschen weiter in Richtung Westen. So bestehen Kontakte zu einer irischen Schule. „Da sind wir froh, dass wir nicht vom Brexit betroffen sind“, sagt Dahmen und berichtet davon, dass in der Vergangenheit schon einige Englisch-Leistungskurse ihre Abschlussfahrt nach Dublin unternommen hätten. Trotz dieser Alternativen findet er die Kontakte nach England wichtig.

Generell hält der Schulleiter, der sich selbst als bekennenden Europäer bezeichnet, nicht viel vom Brexit. Ganz im Gegenteil: „Ich bin damit aufgewachsen, wie sich die Grenzen immer weiter geöffnet haben“, sagt er. „Ich halte das für eine politische Katastrophe, dass dieser Schritt vollzogen wird.“