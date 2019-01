Den 56. Jahrestag des deutsch-französischen Elysée-Vertrages begingen am Dienstag die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Emanuel Macron in Aachen mit der Unterzeichnung eines neuen Paktes. Die Deutsch-Französische Gesellschaft (DFG) Lüdinghausen stieß am selben Tag am Freundschaftsbaum im Parc de Taverny auf die Partnerschaft zwischen den beiden Ländern an, heißt es in einer Pressemitteilung der DFG.

Trikolore am Freundschaftsbaum

Eine kleine Deutschlandflagge, die vereint mit der Trikolore den Freundschaftsbaum geschmückt hatte, um auf das Ereignis hinzuweisen, war allerdings einem Dieb zum Opfer gefallen. Der kleinen Feierstunde habe dies jedoch keinen Abbruch getan. Die DFG-Vorsitzende Maria Edelbusch verlas ein Grußwort an das Comité de Jumelage in Taverny, in dem sie auf die bereits 32 Jahre währende Städtepartnerschaft hinwies. Die Partnerschaftskomitees seien bemüht, die kostbaren freundschaftlichen Beziehung aufrechtzuerhalten und zu vertiefen.

Diese Basisarbeit ergänze die politischen Bemühungen. Edelbusch rief dazu auf, auf diesem Weg unermüdlich weiterzumachen. Der Jahreszeit und den winterlichen Temperaturen angepasst schloss die lockere Feier am Freundschaftsbaum mit Glühwein statt Sekt. Das Zusammensein setzten die DFG-Mitglieder anschließend am Stammtisch fort, heißt es abschließend.