Sie ist zwar längst ein Dauerbrenner im städtischen Veranstaltungskalender, aber ein Selbstläufer ist die Messe „Bauen und Wohnen“ deshalb nicht. Das sagt Wirtschaftsförderer Stefan Geyer, der die Gewerbe- und Dienstleistungsschau, die am 23. und 24. Februar (Samstag/Sonntag) nun schon zum 21. Mal über die Bühne geht.

„ Die Messe ist etabliert. Die Messe ist etabliert. “ Stefan Geyer

Geht es doch in jedem Jahr aufs Neue darum, den Besuchern eine breite Palette an Ausstellern zu bieten. „Die Messe ist etabliert“, sagt Geyer. Sie müsse sich aber auch gegen Mitbewerber aus der Region – etwa in Münster, Dortmund oder Hamm – behaupten. Für die kommende Schau kündigt der Wirtschaftsförderer rund 80 Aussteller mit etwa 90 Ständen auf dem Gelände des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs an. Insgesamt stehen dort in den Räumlichkeiten der Schule, in zwei großzügig dimensionierten Zelten sowie im Außenbereich 1300 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Noch seien nicht alle Plätze vergeben, „aber wir stehen noch mit einzelnen Unternehmen in Kontakt“, erklärte Geyer im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten.

„ Jeder Besucher wird einen passenden Ansprechpartner für seine Fragen finden. Jeder Besucher wird einen passenden Ansprechpartner für seine Fragen finden. “ Stefan Geyer

Ziel der Ausstellung sei nach wie vor, heimischen Betrieben aus Handwerk, Bau und Dienstleistungsunternehmen eine Plattform zu bieten, um sich und ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum zu präsentieren. Etwa 35 Aussteller stammten daher auch aus der Steverstadt, bestätigte Geyer. Die übrigen Betriebe kämen aus der Region. Dieses Konzept habe sich in der Vergangenheit bewährt. Davon zeugte nicht zuletzt die Zahl der Besucher. Bis zu 10 000 Menschen sind Jahr für Jahr zum Berufskolleg gepilgert, um sich etwa über neue Baustoffe, freie Immobiliengrundstücke, zu Fragen der Gebäudesanierung oder auch über nützliche Haushaltshelfer zu informieren. „Jeder Besucher wird einen passenden Ansprechpartner für seine Fragen finden“, ist Geyer überzeugt.