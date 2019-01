Das wäre doch mal ein konstruktiver Ansatz für eine umweltschützende Politik, meinte Vorsitzender Berthold Schulze Meinhövel am Mittwochabend auf der Winterversammlung des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes im Burghof Richter. Die Landwirte verpflichten sich zur Reduzierung der Düngung auf ein genau definiertes Maß und bekommen dafür – weil sie ja nun weniger ernten – eine Entschädigung. Solch eine beispielhafte Vorgehensweise gibt es bereits, wie Marianne Lammers, Geschäftsführerin der Landwirtschaftskammer Coesfeld, zuvor berichtet hatte. Allerdings nur innerhalb der engen Grenzen von Wasserschutzgebieten, welche im Kreis lediglich auf kleiner Fläche in Dülmen und Coesfeld eingerichtet sind. Lüdinghausen wie auch Senden blieben von diesem „zukunftsweisenden Projekt“ dagegen ausgeschlossen, obwohl sie über die Stever den Halterner Stausee und damit das Trinkwasserreservoir der Gelsenwasser speisen. Das stieß bei den Landwirten auf großes Unverständnis.

Berthold Schulze Meinhövel war sich sicher: „Da würden ganz viele mitmachen. Das würde ein Renner“. Seit einem Jahr gibt es dieses Zuckerbrot, welches die Gelsenwasser AG im Rahmen der bereits seit 25 Jahren bestehenden Gewässer-Kooperation mit der hiesigen Landwirtschaft neu aufgelegt hat. Damit sei ein toller Anfang gemacht worden, der jetzt aber auf das gesamte Einzugsgebiet des Halterner Stausees ausgedehnt werden sollte, so der Ortsverbandsvorsitzende. Er begrüßte die grundsätzliche Idee, über diese Schiene „Anreize zu schaffen, dass die Landwirte das freiwillig machen, anstatt nur über das Ordnungsrecht die Daumenschrauben anzuziehen“. Lammers ergänzte: „Wenn die Gesellschaft von Ihnen erwartet, dass Sie eine kleinere Ernte in Kauf nehmen, dann ist es doch im allgemeinen Interesse, wenn Ihnen dafür verlockende Angebote gemacht werden.“ In der Schweiz gebe es bereits seit längerem solche Systeme, welche die Bauern dazu brächten, weniger zu düngen. Und die seien sehr erfolgreich.

Die Geschäftsführerin der Landwirtschaftskammer betonte aber, dass aktuell keinerlei Gefährdungen des Trinkwassers mit Nitrat zu befürchten seien. 2018 habe der Nitratgehalt an allen Messstellen der Stever im Durchschnitt bei 18 Milligramm gelegen. Und der Grenzwert liege bei 50 Milligramm. „Alle schleppen wie die Idioten Mineralwasser-Kisten, obwohl es aus dem Kran genauso gut ist. Das wird auch vom Kreisgesundheitsamt immer wieder betont. Aber die Leute halten an dem Mythos fest, dass die Landwirtschaft das Trinkwasser mit Nitrat verseucht“, so Lammers.

Bei Feinstaub und Diesel-Abgasen werde es ganz aktuell hinterfragt, wie hoch deren Gefährlichkeit tatsächlich ist. Sie würde sich wünschen, wenn solche Debatten auch in Sachen Gewässerbelastung möglich würden. „Aber das werden wir nicht schaffen, weil die Leute die Wahrheit überhaupt nicht hören wollen“, lautete die Wortmeldung eines Landwirts. Daraufhin meinte Lammers: „Erreichen können wir nur etwas, wenn wir den Bürgern immer wieder davon erzählen, was wir Gutes tun. Zum Beispiel 640 laufende Kilometer Uferrandstreifen anlegen.“ Womit der Kreis Coesfeld landesweit absolute Spitze sei.