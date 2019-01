Mitarbeiter des Bauhofs waren in den vergangenen Tagen mit Gehölzpflegemaßnahmen entlang des Stever-Seitenwegs beschäftigt.

Auf einer Länge von rund 140 Metern befindet sich dort seit etwas mehr als zehn Jahren eine Hecke, die sich bis zum Bolzplatz Wiesengrund erstreckt und die nach Angaben der Stadt Lüdinghausen nun zum ersten Mal auf den Stock gesetzt, also stark zurückgeschnitten wurde – zunächst auf zwei von drei Abschnitten. „In der Mitte ist ein Teilstück stehen geblieben, das dann in zwei bis drei Jahren in Angriff genommen wird“, informiert Anja Kleykamp von der Pressestelle auf WN-Anfrage. Auch am Bolzplatz selbst war der Bauhof am Werk und bearbeitete dort die Gehölze am Südrand.

„Es ist wichtig für die Vegetation, dass diese Maßnahmen in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden“, erklärt Kleykamp den Hintergrund. „Sie dienen dem Erhalt der Grünflächen.“