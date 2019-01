Die hoch gehandelten deutschen Tennisspieler Angelique Kerber und Alexander Zverev sind bei den Australian Open jeweils im Achtelfinale ausgeschieden. Fehlt ihnen im Unterschied zu Steffi Graf und Boris Becker in den 80er und 90er Jahren die Konstanz, lautet die Frage an heimische Spieler.

Tim Gentschenfelde (SV Herbern): Auf jeden Fall . . . Wir haben im deutschen Tennis leider niemanden, der in der Lage ist, auf Dauer ganz oben mitzuspielen, wie es etwa Federer, Williams, Djokovic oder Nadal tun. Das ist auch eine Kopfsache. Ich glaube, Alexander Zverev steht sich manchmal selbst im Weg.

Tobias Hadler (ASV Senden): Ja, leider . . . Angelique Kerber ist die Nummer zwei der Welt, hat bereits drei Grand-Slam-Turniere gewonnen und bekommt dann so eine Reise . . . Auch Roger Federer hat schon einmal einen schwarzen Tag, verkauft sich aber auch dann nicht so schlecht. Zverev hatte schon immer ein Grand-Slam-Problem. Allerdings hatte man geglaubt, dass er jetzt den Durchbruch hinter sich hätte – zumal er jetzt in Melbourne auf einem Belag spielen konnte, der ihm eigentlich liegt . Aber gegen Raonic hatte er wohl mehr mit sich selbst zu tun als mit seinem Gegner.

Sandra Krusel (TC 77 Seppenrade): Alexander Zverev war ja zuletzt oft verletzt. Ich glaube aber schon, dass man die Beiden in Sachen Konstanz nicht mit Becker oder Graf vergleichen kann – zumindest Angelique Kerber auf Dauer nicht.

Heinz Stiens (TC Ascheberg): Zverev ist ja noch ein junger Kerl und hat dennoch schon gezeigt, was er kann – nicht zuletzt mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft. Aber er ist mental noch nicht gefestigt, das zeigen ja auch seine ständigen Ausraster. Ich hoffe dennoch, dass er gegen Raonic nur einen schwarzen Tag erwischt hat, ebenso wie Kerber gegen Collins.