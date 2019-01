Auf eine digitale Schnitzeljagd durch die Stadtbücherei St. Felizitas begaben sich jetzt die Fünftklässler der Sekundarschule. In der Vergangenheit hatte es im Rahmen der Bildungspartnerschaft, die seitens der Schule von Christiane Hoppe koordiniert wird, bereits Führungen gegeben. Nun gingen die Zehn- bis Zwölfjährigen, in Dreierteams aufgeteilt und mit iPads aus dem Schulbestand ausgerüstet, erstmals auf eigene Faust auf Entdeckungsreise.

Die 5a mit Lehrerin Dana Messelken war als letzte der fünf Klassen, die über drei Tage verteilt an der Aktion teilnahmen, an der Reihe. In der Bücherei wurden die 22 Kinder zunächst von deren Leiter Peter Mählmann in Empfang genommen, der ihnen die Aufgabe erklärte. Mit „Biparcours“, einer App von Bildungspartner NRW, waren verschiedene Fragen rund um die Bücherei zu beantworten. Es galt zum Beispiel herauszufinden, wie viele Titel von Rüdiger Bertram im Bestand sind, wie lange es die Bücherei bereits gibt oder wie viele Medien dort ausgeliehen werden können. Es gab Multiple-Choice- und Schätzfragen, mal mussten die Schüler auch vorgegebene Antworten in die richtige Reihenfolge bringen.

„ „Kinder, die schon Erfahrung mit der Bücherei haben, haben den anderen gezeigt, wie alles läuft. „Kinder, die schon Erfahrung mit der Bücherei haben, haben den anderen gezeigt, wie alles läuft. “ Dana Messelken

Das war mitunter knifflig. „Aber es hat gut geklappt“, freute sich Messelken, besonders über die Gruppendynamik. „Kinder, die schon Erfahrung mit der Bücherei haben, haben den anderen gezeigt, wie alles läuft.“ Denn letztlich ging es bei der digitalen Schnitzeljagd genau darum: Auf spielerische Weise sollten die Fünftklässler herausfinden, wie die Bücherei funktioniert – wie sie ihre Wunschtitel finden und was sie machen müssen, wenn sie Medien ausleihen oder zurückgeben möchten.

Zum Schluss wurden dann zwar die Ergebnisse ausgewertet. „Aber so heiß sind die Schüler gar nicht darauf“, beobachtete Messelken. Viel wichtiger waren die Büchereiausweise, mit denen am Ende der Entdeckungstour alle Kinder ausgestattet waren und die zum Teil auch zum Einsatz kamen. So gingen einige Fünftklässler mit einem Buch unter dem Arm zurück zur Sekundarschule.