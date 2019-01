Schnee schippen ist Bürgerpflicht

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und sich häufender Hinweise aus der Bevölkerung auf nicht geräumte und gestreute Gehwege weist die Verwaltung auf die Winterdienstpflichten hin.

„Den Grundstückseigentümern ist grundsätzlich die Winterdienstverpflichtung für die entlang ihrer Grundstücke verlaufenden Gehwege übertragen worden“, schreibt die Stadt Lüdinghausen in einer Pressemitteilung. Der Winterdienst sei auch für kombinierte Geh- und Radwege zu leisten. „Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 Meter von Schnee freizuhalten. Bei Eis- und Schneeglätte ist zu streuen, wobei aus Umweltschutzgründen die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen nur in Ausnahmefällen erlaubt ist. Vorrangig sind abstumpfende Mittel (Sand, Splitt und ähnliches) zu verwenden“, so die Verwaltung weiter.

Von 7 bis 20 Uhr (sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr) gefallener Schnee oder entstandene Glätte seien unverzüglich zu beseitigen. Falls Schnee oder Glätte nach 20 Uhr auftreten, sei der Winterdienst am Folgetag (werktags bis 7 Uhr beziehungsweise sonn- und feiertags bis 9 Uhr) zu leisten.

Schadensersatz

Bei Nichtbeachtung könne sich der Anlieger einerseits schadensersatzpflichtig machen, wenn deshalb zum Beispiel ein Passant falle und sich verletze. „Andererseits hat die Stadt die Möglichkeit, mit einem Bußgeld einzugreifen“, heißt es in der Mitteilung. Die durch Satzung übertragene Reinigungsverpflichtung bestehe auch dann, wenn der Grundstückseigentümer wegen Gebrechlichkeit, frühem Arbeitsbeginn, Krankheit oder aus anderen Gründen nicht in der Lage ist, selbst zu räumen beziehungsweise zu streuen. Er müsse in diesem Fall dafür Sorge tragen, dass diese Tätigkeiten durch jemand anderen durchgeführt werden. Eine Liste mit Anbietern entsprechender Dienstleistungen ist im Rathaus (Fachbereich Planen und Bauen) erhältlich.

„Die Verwaltung appelliert nochmals ausdrücklich an alle Verkehrsteilnehmer und Grundstückseigentümer, die nach der Straßenreinigungssatzung bestehenden Winterdienstpflichten gewissenhaft zu erfüllen“, schreibt die Stadt abschließend.