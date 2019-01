Nur von Bildern und Skulpturen zu sprechen, wäre zu wenig gesagt. Es ist eine breite Palette ihres Schaffens, die über 30 Mitglieder der Kunstschule Senden in der Hauptstelle der Sparkasse Westmünsterland in Lüdinghausen zeigen. „Ästhetisches Begehren – die Poesie der Erkundung“ ist die Ausstellung überschrieben, die am Freitagvormittag in Anwesenheit einiger Künstler und Gäste eröffnet wurde.

55 Arbeiten sind über das Kundenzentrum an der Graf-Wedel-Straße verteilt. An den Wänden hängen Bilder – allesamt in Acryl gemalt, aber von Motiven und Technik her doch ganz verschieden, mal mit konkreten und mal mit abstrakten Motiven. „Es ist auch eine computergenerierte Arbeit dabei“, informierte Trutz Bieck, freischaffender Künstler aus Köln und seit deren Gründung im Jahr 1992 als Dozent an der Kunstschule tätig, bei einem ersten Rundgang. Dazu gesellen sich unterschiedliche Bildhauereien aus Holz, Stein und Metall sowie Kunstwerke, die der Fachmann als Objekte beschreibt. „Das sind Konzeptarbeiten, in denen verschiedene Materialien zu einer Ganzheit zusammengeführt werden“, erklärte er.

Kreatives Potenzial

Zu Beginn ihres Arbeitstages hatte das Personal bereits neugierige Blicke auf die Kunstwerke geworfen, wie Sparkassen-Regionaldirektor Andreas Geiping, in seiner Eröffnungsrede verriet. Er staunte nicht nur über die Vielfalt der Bilder und Skulpturen, sondern lobte auch den vielschichtigen Einsatz, der dahinter steckt. „Das Alleinstellungsmerkmal der Kunstschule Senden ist in erster Linie ein ethisches“, betonte er. „Jeder Mensch besitzt ein kreatives Potenzial, welches dann zur Entfaltung gelangen kann, wenn die Strukturen es erlauben. Einfühlungsvermögen und Beharrlichkeit braucht es, bis eine Arbeit fertig wird. Denn bis ein Werk vollendet ist, vergehen Wochen und Monate. Unsere heutige Ausstellung zeigt die Früchte ihres Schaffens. Sie macht deutlich, dass künstlerischer Austausch im Fokus der Kunstschule Senden steht.“

Im Zwiegespräch

Bieck gab anschließend noch einen kurzen Überblick über Geschichte und Portfolio der als Verein organisierten Kunstschule, ehe er das Prinzip der Kreativität thematisierte. Den künstlerischen Schaffensprozess beschrieb er bildlich: „Man hört der unfertigen Leinwand oder dem im Werden begriffenen Werkstoff in regelmäßigen Abständen immer wieder zu – und macht seine weiteren Entscheidungen von diesem Zwiegespräch abhängig.“ Was dabei herauskommen kann, ist derzeit in der Hauptstelle der Sparkasse zu sehen.