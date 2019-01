72 Einsätze gefahren

Geprägt von dem mehrtägigen Ausflug des Löschzuges nach Amsterdam war der Kassenbericht von Paul Stimberg, dem die einstimmige Entlastung des Vorstands folgte. Leonhard Hülk und Jannik Dieterich wurden zu neuen Kassenprüfern des Löschzugs gewählt.

Um für die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr gerüstet zu sein, sind Seminare und Lehrgänge, wie für den ABC-Einsatz, Maschinistenlehrgang oder für Atemschutzträger von großer Bedeutung. Für die erfolgreiche Teilnahme wurden die entsprechenden Urkunden überreicht. Kameraden, die erfolgreich am Leistungsnachweis teilgenommen hatten, wurden ebenfalls geehrt. Eine besondere Auszeichnung erhielt Heinz Schileffski, der zum 35. Mal am Leistungsnachweis teilnahm. Für ihn war es aber das letzte Mal. Er wurde vom Frank Becker in die Ehrenabteilung verabschiedet.

Wehrführer Günter Weide dankte den Kameradinnen und Kameraden aus Seppenrade für ihren Einsatz, und deren Partner und Arbeitgeber für die Freistellungen. „Das ist heute nicht mehr selbstverständlich“, sagte Weide, der auch über den Stand zum Umbau an der Wache in Lüdinghausen informierte. Er appellierte an die Wehrleute, Lehrgänge für Atemschutzträger zu besuchen und sich für diese Aufgabe fit zu halten, da in der Stadtfeuerwehr diese Stellen unterbesetzt seien.