Ein Abend von Wehmut geprägt

Wehmut herrschte bei den anwesenden Mitgliedern des MCL „Sangeslust“ bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Burghof Richter. Denn diese Versammlung war auch die letzte des Vereins. Wegen akuten Nachwuchsmangels musste der Verein die Reißleine ziehen. Dementsprechend war die Jahreshauptversammlung auch in mancherlei Hinsicht besonders.

So gab es keinen Jahres-, sondern einen Abschlussbericht durch den stellvertretenden Vorsitzenden Erhard Hahn. „Es hat mich schon getroffen, die vielen Austritte und Verstorbenen in den letzten Jahren zu erleben“, so Hahn. Es sei vieles passiert in den vergangenen Jahrzehnten, positiv wie negativ, aber eines war dem stellvertretenden Vorsitzenden besonders wichtig: „Danke für den starken Einsatz“, sagte Hahn zu seinen verbliebenen Mitstreitern.

Chorleiter Christian Przybyl bedankte sich ebenfalls bei den Mitgliedern: „Ich konnte mich gut bei euch entwickeln“, so Przybyl, für den der MCL „Sangeslust“ die erste Station als Chorleiter darstellte. „Ich bin bis zur letzten Probe gerne da gewesen“, so der Chorleiter, bei dem sich die Mitglieder mit einem Blumenstrauß bedankten.

Manfred Kurz konnte eine stabile Kassenlage vorweisen und betonte, dass der Vorstand viel zu kämpfen gehabt habe, um einen „einigermaßen sauberen Abschluss“ hinzubekommen. Kassenprüfer Klaus Fuisting beantragte daher, den Vorstand „mit Dank“ zu entlasten, was einstimmig getan wurde. Anschließend berichtete Fuisting über die Verwertung des Vereinseigentums. So werde beispielsweise die Fahne sowie die Vereinschroniken dem Stadtarchiv übergeben, die Kostüme und ähnliche Requisiten erhalten die Burg Vischering und die Heimatvereine. Musikmappen und ähnliches werde an andere Musikvereine und Chöre weitergegeben. „Fast alles ist weiterhin öffentlich zugänglich“, betonte Fuisting in diesem Zusammenhang. Erhard Hahn wurde abschließend als Liquidator bestimmt, der die Geschäfte im abschließenden Karenzjahr regeln soll.

Die letzten Worte an diesem Abend richtete dann noch einmal Manfred Kurz an die Mitglieder: „Singen in einem Männerchor ist etwas Besonderes“, meinte der bisherige Kassierer. Es sei eine schöne Zeit gewesen und vielleicht finde man ja noch einmal als Chor zusammen, so Kurz. „Behaltet die Notenblätter“, riet er seinen Sangesbrüdern, bevor die Mitglieder den Abend bei einem gemeinsamen Essen und einigen letzten gemeinsam gesungenen Liedern ausklingen ließen.