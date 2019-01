Tucholsky auf die Bühne gebracht

Theater, das zum Lachen brachte und zum Nachdenken anregte, gab es am Freitagabend im Ricordo. Dort trat die Gruppe „Götterspeise“ mit ihrem Programm „Panther, Tiger und Petronella“ auf, das die Werke Kurt Tucholskys rezitierte.

„Wie aktuell seine Texte sind, erkennt man daran, dass er auch heute noch von jungen Leuten gelesen wird“, sagte Ruth Wilde, die durch den Abend führte und jeweils die Stücke ankündigte sowie kurze Hintergrundinformationen gab. Direkt zu Beginn gab es für das Publikum einen kleinen Schock, als Friedhelm Wenning das sozialkritische Gedicht „An das Publikum“ vortrug, welches mit der Frage begann: „O hochverehrtes Pu­blikum, bist du wirklich so dumm?“ Im ersten Teil ging es danach jedoch um das Thema Liebe, was die Anwesenden oft zum Lachen brachte. Sei es der schnarchende Ehemann oder die Frau, die trotz vollen Kleiderschranks nichts anzuziehen hat – die Texte nahmen diese Geschlechter-Klischees mit passenden Pointen auf die Schippe.

Geschlechter-Klischees auf die Schippe genommen

Danach folgten pseudo-intellektuelle Vorträge über die Bedeutung von „Löchern“ oder die ironische Analyse des Volkslieds „Wir versaufen der Oma ihr klein Häuschen“, was laut Tucholsky nur ein Ausdruck der damaligen Wirtschaftslage gewesen sei. Im letzten Teil wurde es dann nachdenklicher. Tucholsky übte in seinen Werken häufig Kritik am Krieg, am Kapitalismus und war bekennender Gegner des Faschismus. So hieß es im Text „Der Mensch“: „Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch den Bergmannstod den Profit der Grubenherren zu erhöhen.“

Das Werk „Blick in ferne Zukunft“ prophezeite ein Wiederaufblühen des Liberalismus, wo der Mensch und nicht Staat oder Gruppen im Vordergrund stünden. Mit dem Couplet „Petronella“ wurde dann die Stimmung zum Abschluss der zweistündigen Vorstellung wieder aufgelockert.

Kurzweilige und gekonnte Vorstellung

Sah man von den anfänglichen Texthängern ab, lieferte die Gruppe eine kurzweilige und gekonnte Vorstellung ab. Durch die vielen Szenenwechsel kamen keine Längen auf, da es immer wieder neue Impulse und Pointen gab. Die Schauspieler zeigten sowohl allein als auch in verschiedenen Kon­stellationen ihr Können. Auch die Kostümwahl war jedes Mal passend auf die jeweiligen Szenen abgestimmt.

Karin Bökkerink bewies beim Stück „Petronella“ sogar ihr gesangliches Talent. Doch auch die anderen Schauspieler – Friedhelm Wenning, Susanne Buhl, Rüdiger Westermann, Andreas Freitag-Bökkerink, Ruth Wilde und Anne Schlierkamp – zeigten ihr schauspielerisches Talent, indem sie Texte, seien es sozialkritische oder humorvolle, immer ansprechend rezitierten. Entsprechend lang fiel auch der Applaus des Publikums am Ende der Vorstellung aus. Danach gab es für die Zuschauer noch die Möglichkeit, mit der Gruppe ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen oder über das Stück zu diskutieren.