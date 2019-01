Die Stadt Lüdinghausen hat zum ersten Mal an der Untersuchung „Vitale Innenstädte“ des Instituts für Handelsforschung (IFH) Köln teilgenommen. Bundesweit wurden an 116 Standorten insgesamt über 59 000 Interviews mit Innenstadtbesuchern geführt. Die Stadtverwaltung sei insgesamt zufrieden mit den Ergebnissen der Befragungen, setze sich aber gleichzeitig das Ziel, noch besser zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Attraktivität der Innenstadt wurde mit einer Gesamtnote von 2,4 besser bewertet als die Attraktivität der anderen teilnehmenden Städte ähnlicher Größe. Im Ortsgrößendurchschnitt wurde bei diesem Punkt eine Note von 2,7 vergeben. Auch das gastronomische Angebot in Lüdinghausen schneidet mit einer Gesamtnote von 2,1 gut ab. Im Ortsgrößendurchschnitt liegt die Note hier bei 2,4. Die Gebäude, Sehenswürdigkeiten, Wege und Grünflächen, Sauberkeit und Sicherheit in Lüdinghausen bekommen sehr gute Noten. Die Lebendigkeit und Orientierung in der Innenstadt werden als einwandfrei bewertet, Stadtfeste und Weihnachtsmärkte schneiden hervorragend ab.

„Wir freuen uns natürlich sehr über diese tollen Ergebnisse, bedeuten sie für uns doch eine tolle Anerkennung unserer vielfältigen Arbeiten in den vergangenen Jahren“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in dem Pressetext zitiert. „Viele Bürger haben sich in den letzten Jahren besonders angestrengt, zum Beispiel bei der Gestaltung des Abendmarktes oder des adventlichen Beleuchtungskonzepts. Ihnen haben wir es mit zu verdanken, dass uns ein solch tolles Ergebnis präsentiert werden konnte.“ Sicherlich gebe es in manchen Bereichen noch Verbesserungsbedarf. Dies betreffe Bereiche, die bereits vorher als Handlungsfelder identifiziert worden seien und an deren Verbesserung bereits gearbeitet werde.

So bekommt das Freizeitangebot derzeit die Schulnote 3. Hier zeige sich, dass Lüdinghausen mit dem neuen Kino auf dem richtigen Weg ist, heißt es in dem Pressetext weiter. Auch in Bezug auf die Nahmobilität und die Ladenöffnungszeiten des Einzelhandels sehen die Bürger Nachholbedarf. „Für diese Hinweise sind wir sehr dankbar, die Teilnahme an der Untersuchung hat sich auf jeden Fall gelohnt“, so Borgmann. „Ich denke, wir sind bereits auf dem richtigen Weg, um die Problemfelder anzugehen und werden die Umfrage als Anlass nehmen, dies noch intensiver zu verfolgen.“

Die Befragten kamen aus Lüdinghausen und der näheren Region. Die Umfrage wurde an einem Donnerstag und einem Samstag durchgeführt, heißt es abschließend.