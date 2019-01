Vorstände und Offiziere der vier Kompanien der St.-Johanni-Schützenbruderschaft, die über 1000 Schützen in ihren Reihen vertreten, trafen sich jetzt zur Bataillonsversammlung. Auf der Tagesordnung standen der Rückblick auf das vergangene Jahr und der Ausblick auf 2019.

Die Vertreter der zweiten Kompanie Ondrup/Leversum sprachen von einem gelungenen Schützenfest 2018. Das Wetter und die Beteiligung seien sehr gut gewesen. Auch der Abend mit den „Bullemännern“ war ein großer Erfolg. Positiv hervorgehoben wurde das gute Miteinander von Jung und Alt an den Festtagen.

Dritte Kompanie feiert Schützenfest

Die dritte Kompanie aus Emkum/Reckelsum feiert vom 5. bis 8. Juli ihr Schützenfest. Die Generalprobe ist am 5. Juli (Freitag), samstags steht nach der Schützenmesse in der St.-Dionysius-Kirche die Kranzniederlegung am Mahnmal auf dem Programm. Das Königs- und Klotzschießen beginnt nach dem großen Umzug am 7. Juli (Sonntag). Abends findet der Königsball statt. Zum traditionellen Frühschoppen wird dann montags ins Festzelt an den Höfen Hölper, Hülsmann und Trahe eingeladen. Anton Dinkheller, langjähriger General der vierten Kompanie aus Tetekum, nahm zum letzten Mal an der Bataillonsversammlung teil und wurde mit viel Beifall verabschiedet.

Die nächste gemeinsame Veranstaltung aller Kompanien ist das Bataillonsschießen am 16. März (Samstag) auf der Anlage der Sportschützen. Am Heimattag zum 50-jährigen Jubiläum der Ernennung zum Rosendorf am 19. Mai werden die Schützen ebenfalls teilnehmen.