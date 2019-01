Der Reiseführer ist 700 Seiten dick, auf dem Titel steht fett gedruckt „Ghana“. Dort wird Hannah Hoffmann ab August ein Jahr verbringen. Noch bastelt die 19-Jährige aber an ihrem Abitur, danach geht es an die „afrikanische Goldküste“ – so der Untertitel des Buches. Dort wird sie allerdings weniger nach Gold suchen als nach Kontakten zu den Menschen in dem westafrikanischen Küstenstaat. „Ich werde an der Ola Junior Highschool, einer Mädchenschule, in der Stadt Cape Coast unterrichten“, erzählt die angehende Abiturientin. Zwölf Monate Freiwilligendienst, das sei schon seit längerer Zeit ihr Ziel nach dem Schulabschluss, erzählt die Lüdinghauserin. Und Afrika habe sie schon immer gereizt. „Mich interessiert die Kultur, ich mag die bunte Kleidung“, beschreibt sie ihre Vorlieben. Und: Bis vor kurzem habe sie selbst eine Frisur mit Rasta-Zöpfen getragen, erzählt sie mit einem Lächeln.

Vermittelt und organisiert wird ihr Aufenthalt durch den Verein VIA (Verein für internationalen und interkulturellen Austausch) in Zusammenarbeit mit „Weltwärts“, einem Anbieter internationaler Freiwilligendienste. Im Verlauf ihres Bewerbungsverfahrens habe sie auch Angebote für Tansania und Togo erhalten, sich aber letztlich für Ghana entschieden. „Da ich später Grundschullehrerin werden möchte, kam mir dieses Angebot sehr entgegen“, begründet sie ihre Entscheidung.

Zu ihren Aufgaben an der Highschool gehört vor allem die Unterstützung der einheimischen Lehrkräfte, aber auch eigenständiger Unterricht etwa in Sport oder Musik. Vor allem Letzteres kommt der 19-Jährigen entgegen, spielt sie doch neben Geige – „Die wird sicher mit im Gepäck sein“ – auch Klavier. Eigenständig soll sie außerschulische Angebote machen, etwa bei Tanz- und Kunstprojekten. Wohnen werde sie in einer WG mit anderen Freiwilligen, erzählt Hoffmann. Erste Kontakte hat sie bereits mit einer Freiwilligendienstlerin aus Berlin geknüpft, die derzeit in Ghana tätig ist. Während ihre Mutter mittlerweile begeistert von ihrer Idee ist, sei ihr Vater da etwas zurückhaltender, sagt sie.

Die Finanzierung des Freiwilligendienstes – immerhin rund 12 000 Euro – übernimmt im Wesentlichen das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Den Eigenanteil von rund 3000 Euro muss Hannah Hoffmann selbst aufbringen. Um dies zu erreichen, veranstaltet die ambitionierte Musikerin am 31. März (Sonntag) um 17 Uhr ein Benefizkonzert im Haus Hellenkamp (Ermen 46). Dort wird sie als Solistin mit ihrer Geige auftreten, aber auch von ihren Geschwistern auf Klarinette und Saxofon begleitet. Zudem lädt sie zu einem Vortrag über ihr Vorhaben am 13. April (Samstag) um 16 Uhr ins Pfarrheim St. Felizitas ein.