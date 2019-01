Stolz auf die Rentnergruppe

Schriftführer Oliver Schmittat rief in seinem Bericht die zahlreichen Veranstaltungen des Vorjahres noch einmal in Erinnerung, so den Familienausflug zur Zoom-Erlebniswelt nach Gelsenkirchen, das Sommer- und Kinderschützenfest sowie die Herbstfahrt nach Bremen.

Positive Kassenbilanz

Sehr wenig hatte Sportwart Theo Thiering über die Erfolge der Fußballer zu berichten, da zwei traditionelle Turniere mangels Teams nicht stattgefunden hatten. Es wurden nur 27 Freundschaftsspiele absolviert. Am 21. und 22. Juni 2019 feiern die HSV-Fußballer ihr 50-jähriges Bestehen. Am Freitag (1. Februar) hält die Sportabteilung ihre Versammlung um 19.30 Uhr im Hüwelheim ab.

Ludger Schober legte den Mitgliedern eine recht positive Kassenbilanz vor, sodass die Entlastung einstimmig ausfiel. Heike Grössing, Bernd Bücker, Andre Kortmann und Theo Thiering wurden in ihren Vorstandsämtern bestätigt. Juri Falke ergänzt als neues Mitglied die Vorstandsriege. Susanne Wischnewski und Annika Wille werden die Kasse prüfen.

Anstrich fürs Dach am Hüwelheim

An Investitionen für 2019 sind der Anstrich am Dach des Hüwelheims und die Erneuerung der Sitzgruppen geplant. Neben dem besagten Jubiläum der Fußballer ergänzen unter anderem der Familienausflug, die Radtour der Gemeinschaften (23. Juni), das Sommer- und Kinderschützenfest am 29. und 30. Juni sowie der Herbstausflug zur Montgolfiade in Warstein am 31. August den Veranstaltungsplan.

Heinrich Weiling, Franz Röckmann und Clemens Helmig wurden für langjährige Vorstandarbeit geehrt.

Anton Holz, Sabine Schäfer und Susanne Wischnewski informierten im „Bericht aus dem Rathaus“ über Themen, die das Hüwelgebiet betreffen. Das kleine Baugebiet hinter dem St.-Monika-Kindergarten stand dabei im Mittelpunkt, da die Zufahrt für die Baufahrzeuge über die Ludwig-Uhland-Straße erfolgen soll. Wischnewski wies darauf hin, dass jeder Anlieger bei der Offenlegung des Bebauungsplanes seine Einwände vorlegen könne. Noch sei die Sache im Planungsverfahren. Investitionen in die Mariengrundschule und die Suche nach neuen Baugrundstücken in der Stadt waren weitere Themen, über die die Kommunalpolitiker berichteten.