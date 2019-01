Gregor Schäfer ist zufrieden: Beim Europaparteitag der FDP am Wochenende in Berlin wählten die Delegierten den Lüdinghauser mit 81,77 Prozent auf Platz 32 der Bundesliste für die Europawahl am 26. Mai. „Bei 175 Listenplätzen finde ich den 32. schon gut“, machte Schäfer im Gespräch mit den WN nicht ohne Stolz deutlich. „Ich zähle mich zu den ehrenamtlichen Politikern und hatte somit im Vorfeld kaum Gelegenheit, mich über den Kreis- oder den Bezirksverband hinaus bekannt zu machen“, fügte der FDP-Fraktionschef im Lüdinghauser Stadtrat hinzu.

Illusionen gibt er sich dennoch nicht hin: „Ich gehe nicht davon aus, dass ich ins Europaparlament einziehen werde.“ Es gehe ihm darum, das in Berlin beschlossene Wahlprogramm zu vertreten, und nicht so sehr um seine Person.

„ Ich freue mich schon darauf, mich für dieses und mit diesem Programm im Wahlkampf in die Fußgängerzone zu stellen. Ich freue mich schon darauf, mich für dieses und mit diesem Programm im Wahlkampf in die Fußgängerzone zu stellen. “ Gregor Schäfer

Apropos Programm: Das bezeichnet er als „richtig gut“, wenn auch der Weg dorthin mit vielen zum Teil extrem ins Detail gehenden Abstimmungen sehr mühsam gewesen sei. „Jetzt aber freue ich mich schon darauf, mich für dieses und mit diesem Programm im Wahlkampf in die Fußgängerzone zu stellen“, betonte Schäfer. Drei Punkte sind ihm dabei besonders wichtig. Da ist zum einen die Außen- und Sicherheitspolitik. „Ich war zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Da liegt es mir am Herzen, dass Europa noch viel mehr zusammenwächst“, betonte er. Zum anderen hält er die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für extrem wichtig – „gerade hier bei uns im Münsterland. Da haben wir mit der Euregio ein gutes Beispiel, wie so etwas klappen kann.“

Das dritte Wahlprogramm-Thema, das ihn umtreibt, ist der Bürokratieabbau. Dazu gehört für Schäfer der ständige Wechsel des Parlaments zwischen Brüssel und Straßburg, der viel Geld verschlinge. „Ganz konkret vor Ort – auch hier in Lüdinghausen – würde die von uns geforderte Hochsetzung des Eurobetrages, ab dem Ausschreibungen europaweit erfolgen müssen, sehr helfen“, ist Schäfer überzeugt.

„ Sie ist eine langjährige und erfahrene Kollegin, die weiß, wie man Wahlkämpfe führt. Sie ist eine langjährige und erfahrene Kollegin, die weiß, wie man Wahlkämpfe führt. “ Gregor Schäfer über Nicola Beer

Dass Generalsekretärin Nicola Beer als Spitzenkandidatin in den Europawahlkampf zieht, begrüßte der Lüdinghauser. „Sie ist eine langjährige und erfahrene Kollegin, die weiß, wie man Wahlkämpfe führt“, so Schäfers Einschätzung. Er fügte hinzu: „Einige hat sie ja auch schon gewonnen.“

Pünktlich zur Wahl auf dem Europaparteitag ist die Internetseite des FDP-Politikers fertig geworden. Schäfer: „Ich habe richtig Lust darauf, unsere Ziele und Themen nun bald im Wahlkampf zu vertreten.“