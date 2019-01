Seit dem späten Montagabend (28. Januar) wird die 19-jährige Paula Boniakowsky vermisst. Ermittlungen an bekannten Anlaufstellen, unter anderem an ihrem Geburtsort Lüdinghausen, ergaben bislang keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort, teilte die Polizei Dortmund am Mittwoch mit.

Die junge Frau ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat kurze dunkelblonde Haare (etwa einen Zentimeter). Zudem ist es möglich, dass die 19-Jährige eine Baseballkappe trägt. Wer sie gesehen hat oder ihren Aufenthaltsort kennt, wird gebeten, sich bei der Dortmunder Kriminalwache ( ✆ 02 31/1 32 74 41) zu melden.

Foto: Polizei Dortmund