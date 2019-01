Daten aus dem All helfen Landwirten

Seit 1990 beschäftigt sich die Kleffmann Group mit Marktforschung im Bereich Landwirtschaft – und das mit ihren 350 Mitarbeitern in 21 Niederlassungen mittlerweile auf allen fünf Kontinenten. Jetzt hat das Unternehmen um Gründer und Geschäftsführer Burkhard Kleffmann sich ein neues Feld erschlossen. Mit „My Data Plant“ liefert das Unternehmen eine Onlineplattform, die es Landwirten unter anderem ermöglicht, „ihre Flächen bedarfsgerechter zu bewirtschaften, den Ackerbau zu optimieren, mehr Erträge zu erzielen und die Erntequalität zu erhöhen“, beschrieb Kleffmann im Rahmen einer Pressepräsentation.

Die Entwickler der Plattform nutzen dabei einen ganzen Pool von Daten, die per Satellit ermittelt und ausgewertet werden. Genutzt werden dabei die Beobachtungen der Sentinel-Satelliten der europäischen Weltraumorganisation ESA. Diese Daten werden weltweit erhoben und können so auch überall von Landwirten, die sich dem Kleffmann-System anschließen, genutzt werden. „Unser Vorteil ist“, so skizzierte Kleffmann, „dass wir unabhängig sind.“ Das Unternehmen sei beispielsweise keinem Agrarhandel oder Maschinenproduzenten angeschlossen oder verpflichtet.

„My data Plant“ ermögliche es einem Landwirt, auf Grundlage von alle fünf Tage aktualisierten Daten, den Zustand der Ackerfläche, den Wachstumsprozess der Pflanzen und daraus resultierend auch einen möglichen Einsatz von Saatgut oder Dünger zu beobachten – gleichsam mit dem Tablet aus dem Sessel im heimischen Wohnzimmer.

Das Angebot des Portals eigne sich für jede Getreideart, beispielsweise auch für Kartoffeln oder Zuckerrüben. „Die Entscheidung, was zu tun ist, bleibt bei dem jeweiligen Bauern. Wir übermitteln nur die Daten. Der Landwirt bleibt Herr seiner Maßnahmen“, sagte Kleffmann. Dazu werden auf Basis der Satelliten sogenannte Biomasse-, Saat- und Düngekarten zur Verfügung gestellt. Die Daten würden absolut kleinteilig ermittelt – im Einzelnen auf einer Fläche von fünf mal fünf Metern.

Ein eigenes 20-köpfiges Team habe drei Jahre an dem neuen System getüftelt, erklärte Produktmanager Florian Bethge. Getestet wurde es mit zehn Pilotbetrieben unterschiedlicher Größe und Struktur – immer im engen Austausch mit den dortigen Landwirten. Inzwischen nutzten 2000 landwirtschaftliche Betriebe weltweit „My Data Plant“, erklärte Kleffmann – 750 davon in Deutschland. Die dabei erfasste Fläche umfasse 600 000 Hektar.

Neben einzelnen Bauern seien vor allem auch Lohnunternehmen an dem System interessiert, die große Flächen bearbeiteten, sagte Bethge. Die Preisgestaltung bei der Nutzung des Systems sei in allen Ländern gleich, betonte Kleffmann. Sie sei lediglich nach Flächenumfang gestaffelt.

Besondere Bedeutung werde bei „My Data Plant“ der Datensicherheit eingeräumt. „Wir nutzen keine Cloud“, bekräftigte Kleffmann. Vielmehr würden alle ermittelten Daten auf firmeneigenen Servern gespeichert und gesichert.