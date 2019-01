Mit einem großen Dank an alle Trainer, Betreuer und Vorstandsmitglieder eröffnete Bernd Mevenkamp , erster Vorsitzender der DLRG Ortsgruppe Lüdinghausen, jetzt die Jahreshauptversammlung des Vereins. Nach den Berichten von Vorstand und Jugendausschuss war zu erkennen, dass das Jahr 2018 in allen Bereichen ein erfolgreiches Jahr war. In fast 5000 Stunden haben die ehrenamtlichen Mitarbeiter fast 100 Schwimmabzeichen – vom Seepferdchen bis zum Rettungsschwimmabzeichen – ausgebildet und geprüft. Zudem organisierte die Jugend spannende Aktionen wie eine Fahrt in den Aqua-Park nach Oberhausen oder die alljährlichen Vereinsmeisterschaften.

Für leichte Sorgenfalten auf der Stirn sorgt die Situation um das Lüdinghauser Hallenbad. „Derzeit läuft die Technik einigermaßen störungsfrei. Wir hoffen, dass Stadt und Betreiber weiterhin an einem Hallenbad für die Stadt Lüdinghausen festhalten und notwendige Reparaturen nicht unnötig herauszögern“, wird Mevenkamp in der DLRG-Mitteilung zitiert.

In den vergangenen 17 Jahren seien bundesweit durchschnittlich jährlich etwa 80 Schwimmbäder geschlossen worden. Um der Beendigung des schleichenden Bädersterbens mehr Nachdruck zu verleihen, habe der DLRG-Bundesverband eine Online-Petition gestartet. Auch die heimische DLRG freue sich über weitere Unterstützer, heißt es abschließend in der Pressemitteilung