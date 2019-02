Ersatzspieler kommt aus Werne

Vom Geschäftsführer eines Bundesligaclubs über ein Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn, einen ehemaligen WDR-Intendanten, bis hin zum aktuellen Chef des Flughafens Münster-Osnabrück im vergangenen Jahr – die Liste der Gastredner beim Lüdinghauser Wirtschaftsgespräch, einem seit dem Jahr 2000 von der Stadt Lüdinghausen veranstalteten Diskussionsforum für Wirtschaft, Politik und Verwaltung, ist lang wie bunt. Am Mittwochabend sollte sich nun mit Professor Dr. Andreas Pinkwart , dem amtierenden Minister für Wirtschaft, Digitalisierung und Energie des Landes NRW, ein weiteres Schwergewicht zu dieser illustren Runde gesellen. Stattdessen kam allerdings „ein Minister im Taschenbuchformat“, wie es Staatssekretar Christoph Dammermann selbst nicht ganz unironisch ausdrückte. Grund für die Auswechslung in letzter Minute: der Minister war erkältet, bekam kaum ein Wort heraus, wie Bürgermeister Richard Borgmann nach einem Telefonat mit Pinkwart glaubhaft versicherte.

„ Sie bekommen den Minister quasi im Taschenbuchformat mit mir. Sie bekommen den Minister quasi im Taschenbuchformat mit mir. “ Christoph Dammermann

Für Dammermann war der Besuch in der Steverstadt beinahe ein Heimspiel, lebt er doch mit seiner Familie in Werne und reicht bis heute seine Steuererklärung beim Finanzamt Lüdinghausen ein, wie er launisch bemerkte. In seinem Gastvortrag umriss der gebürtige Dortmunder und bekennende Borussenfan in einem weiten Bogen die verschiedenen Initiativen der schwarz-gelben Landesregierungen – vor allem in den Feldern Wirtschaftsförderung, berufliche Bildung und Digitalisierung.

Sein Lob für das große Engagement vieler Bürger in den sogenannten Buddelvereinen in den Außenbereichen der Stadt für den Ausbau des Glasfasernetzes zu sorgen, stieß allerdings auf ein geteiltes Echo, fühlen sich doch viele von der Landesregierung für ihre Eigeninitiative bestraft. „Nur weil hier die Menschen fleißig waren, nicht abgewartet, sondern selbst angepackt haben, gehen sie bei der Vergabe der Fördermittel leer aus. Das kann doch nicht sein“, formulierte es Borgmann und gab dem Staatssekretär mit, bei diesem Thema noch einmal nach Lösungen zu suchen.

Der zunehmende Mangel an Fachkräften in fast allen Branchen war ein weiteres Thema – sowohl für den Redner als auch für das Pu­blikum. „Man bekommt das Gefühl, die Lippe ist tiefer, als die Berliner Mauer je hoch war“, machte beispielsweise Hubertus Geiping seinem Unmut darüber Luft, wie schwer es falle, Mitarbeiter aus dem benachbarten nördlichen Ruhrgebiet ins Münsterland zu locken. Da könne das von der Landesregierung initiierte Azubi-Ticket nur einer von vielen Ansätzen sein, um das Problem in den Griff zu bekommen, betonte Geiping.

„ Man bekommt das Gefühl, die Lippe ist tiefer, als die Berliner Mauer je hoch war. Man bekommt das Gefühl, die Lippe ist tiefer, als die Berliner Mauer je hoch war. “ Hubertus Geiping

Mit dem Versprechen, weiter von politischer Seite die Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen zu verbessern – Stichwort „Entfesselungspaket“ – aber auch mit dem Appell, nicht nur auf Fördermittel zu warten, beendete Dammermann schließlich seinen Redebeitrag, während draußen schon die Limousine im dichten Schneegestöber auf den „Minister im Taschenbuchformat“ wartete. Einen langen Heimweg hatte der Staatssekretär ja glücklicherweise nicht.