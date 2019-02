23 Bildungsgänge präsentieren sich

Alle, die ihre Schule nach dem zehnten Schuljahr verlassen werden und einen weiterführenden Schulabschluss machen möchten, sind mit ihren Eltern am Samstag (9. Februar) zum „Tag der offenen Tür“ am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg an den beiden Schulorten Lüdinghausen und Dülmen eingeladen. Die Türen öffnen sich von 10.30 bis 13 Uhr, teilt die Schule mit.

Passend zum Beginn der Anmeldefrist zeigt sich die Schule in ihrer ganzen Vielfalt: Es wird umfassende Einblicke in die lebendige Praxis des Berufskollegs geben und man kann sich direkt in den Büros über das Anmeldeportal „Schüler-online“ anmelden.

Schon Anmeldungen möglich

Die Schule bietet Probeunterricht in den verschiedenen Bildungsgängen genauso wie Informationen über Praktika im In- und Ausland. Jeder Schüler hat die Möglichkeit, an diesem Tag einen umfassenden Einblick in die Laufbahnmöglichkeiten am Berufskolleg zu erhalten.

Alle Besucher können sich bei Mitmachaktionen ein Bild von der Schule machen; derzeitige Schüler werden von ihren Erfahrungen in den verschiedenen Bildungsgängen erzählen. Wer das Abitur, die Fachhochschulreife, den Mittleren Schulabschluss oder den Hauptschulabschluss machen möchten, wird an diesem Tag eine attraktive Möglichkeit für die weitere Schullaufbahn finden, teilt das Berufskolleg weiter mit. Alle schulischen Ausbildungsgänge präsentieren sich. Die Besucher werden sich aber auch über die 23 Ausbildungsberufe, die am Berufskolleg beschult werden, informieren können.

Die Besonderheit am Berufskolleg ist, dass jeder Bildungsgang einen konkreten Berufsbezug hat. Die Schüler der Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung (Ziel Fachhochschulreife) werden zum Beispiel zeigen, welche Inhalte das Fach Informationswirtschaft hat. Präsentieren wird sich auch der Fachbereich Gesundheit.

Wege zum Abitur

In den Abiturbildungsgängen werden besonders die Leistungskurse ihre Arbeit zeigen. In Lüdinghausen werden die Schwerpunkte auf Erziehungswissenschaften, Gesundheit, Biologie und Deutsch liegen, in Dülmen auf Betriebswirtschaftslehre, Englisch, Deutsch, Mathematik und Informatik.

Wer an der Schule in Lüdinghausen insgesamt interessiert ist, kann an einer der beiden Führungen durch das Berufskolleg teilnehmen. Sie werden um 11 und um 12 Uhr stattfinden.