Darauf warten Lüdinghauser und auswärtige Besucher schon länger: eine Querungshilfe in der Borg in Höhe des Steverbett-Hotels. Eine entsprechende Planung stellte am Donnerstagabend Marian Enders im Bauausschuss vor. Der Landschaftsarchitekt des Büros „Planergruppe Oberhausen“, die auch die Gestaltung der „StadtLandschaft“ zwischen den Burgen Lüdinghausen und Vischering begleitet, hatte in seine Ideen nicht allein den Bereich in Höhe des Hotels einbezogen, sondern die gesamte Straßenführung der Borg.

Fahrbahnverengung nicht möglich

Ziel sei es, den Straßenraum aufzuwerten, erklärte er den Kommunalpolitikern. Diese Aufgabenstellung sei nicht einfach zu realisieren. Vor allem, da eine Reduzierung des Durchgangsverkehrs nicht ohne Weiteres zu erreichen sei. „Das müsste auf einer übergeordneten Ebene geregelt werden“, sagte der Referent. So sei etwa an eine Verengung der Fahrbahn nicht zu denken.

Die Querung werde mittels eines Zebrastreifens sichtbar gemacht, erläuterte Enders. Der Fahrbahnbereich werde farblich gestaltet, um die Autofahrer für die Situation zu sensibilisieren. Die Übergänge zu der vorhandenen Wegeführung würden niveaugleich ausgeführt. Die gesamte Maßnahme wird mit rund 150 000 Euro zu Buche schlagen. Sie werde zu 60 Prozent gefördert, erklärte Fachbereichsleiterin Ellen Trudwig. Sie soll noch in 2019 umgesetzt werden. Die Planung fand bei allen Fraktionen einhellige Zustimmung.