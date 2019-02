Bei den „Freunden der Seefahrt“, Marinekameradschaft Lüdinghausen (MK), stand jetzt die Jahreshauptversammlung in der Messe der Kameradschaft in der Burg Lüdinghausen auf der Tagesordnung. Traditionsgemäß begann die Veranstaltung mit einem gemeinsamen Abendessen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Lutz Fuisting erinnerte Geschäftsführer Werner Möllerfeld in seinem Bericht in Wort und Bild an die Veranstaltungen in den vergangenen Monaten. Insbesondere ging er auf die Radtour entlang des Nord-Ostsee-Kanals ein, heißt es in einer Pressemitteilung der MK.

Schatzmeister Bruno Becker berichtete den Mitgliedern von einer „gesunden Kassenlage“. Die Kassenprüfer Günter Mannke und Klaus Höcke bescheinigten ihm in ihrem Prüfungsbericht eine einwandfreie Kassenführung. So stand der Entlastung des Schatzmeisters und des gesamten Vorstandes nichts im Wege. In diesem Jahr wird die Kasse durch Frank Becker und Klaus Höcke geprüft.

Kapitänspatent

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurden der Vorsitzende Lutz Fuisting, Geschäftsführer Werner Möllerfeld und Schatzmeister Bruno Becker in ihren Ämtern bestätigt. Als Weiteres stand eine Vorschau auf die Termine des laufenden Jahres auf der Tagesordnung. Nach der bereits durchgeführten Winterwanderung und einem Filmabend sind wieder die traditionelle Radtour und eine Adventsfeier vorsehen. Darüber hinaus ist eine Radtour entlang der Schlei bis nach Dänemark geplant sowie ein Tagesausflug zum Wasserstraßenkreuz in Minden und ein Kegelabend.

Unter dem Punkt Verschiedenes gratulierten die Anwesenden ihrem Kameraden Simon Poppe zum bestandenen Kapitänspatent. Er überreichte dem Geschäftsführer ein großes Foto von dem Containerschiff, auf dem er zurzeit fährt. Dieses Bild erhält einen Ehrenplatz in der Messe der Kameradschaft.