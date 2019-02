Mit kleinen Änderungen werden die Kaminzimmerkonzerte in der Kaminwelt Neuer in diesem Jahr fortgesetzt (WN berichteten). Für den Auftakt am Samstag (9. Februar) hat Veranstalter Andreas Neuer Johna gewonnen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

„Die Künstlerin tourte bereits durch Europa, die USA und Kanada und war unter anderem Support für Jennifer Rush , Luxuslärm, K’s Choice und viele andere“, heißt es in der Ankündigung. Nach ihrem Album „The Long Way Home“ präsentiert Johna mit ihrer gerade veröffentlichten EP „Mountains“ eine musikalische Reise, inspiriert von Natur, Freiheit und Ursprünglichkeit, aber auch von Abschied und Nostalgie. In der Tradition der Singer/Songwriter setzt sie dabei auf handgemachte Musik, persönliche Erfahrungen und Emotionen und kreiert so eine ganz besondere Nähe zu ihren Zuhörern.

„Der Mut und die Hingabe zu den leisen Tönen, in denen die Emotionen Raum bekommen, zeichnen die Kompositionen aus. Gekonnt spielt Johna mit Facetten von Genres wie Country, Singer/Songwriter und Folk, kombiniert mit kraftvollen Motiven wie Fernweh, Liebe und Sinnsuche“, heißt es in der Ankündigung weiter. Musikalisch begleitet wird die Künstlerin bei ihrem Auftritt von Kolja Pfeiffer.

Zum Thema Eintrittskarten sind im Vorverkauf in der Kaminwelt Neuer, Wilhelm-Haas-Straße 2, ' 0 25 91/50 77 57, erhältlich. Sie kosten zehn Euro, an der Abendkasse sind die Karten für zwölf Euro erhältlich. ...