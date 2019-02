Mamadou Barry ist seit zwei Jahren in Deutschland. Seine Flucht aus dem westafrikanischen Guinea gleicht einer Odyssee: „Über Mali, Burkina Faso, Niger und Libyen bin ich nach Italien gekommen, von dort über die Schweiz nach Deutschland“, berichtete der 22-Jährige. Am Montag war er gemeinsam mit Nima Hajihashemi, der aus dem Iran geflohen ist, am Gymnasium Canisianum, um dort den Schülern über ihr Fluchtschicksal zu erzählen.

Barry hat in seiner Heimat – einem vom Militär beherrschten Staat – mehrere Monate im Gefängnis gesessen. Sein Asylverfahren ist noch nicht abgeschlossen, aber er steht bereits auf eigenen Füßen. „Ich habe im August in Senden eine Ausbildung zum Maler und Lackierer begonnen“, sagt er. Noch immer muss er beim Erzählen nach den richtigen Worten suchen, aber das kann er mit einem sympathischen Lächeln überspielen.

Gemeinsam mit Hajiha­shemi ist es sein Anliegen, „den Leuten zu sagen, wer wir sind, warum wir in Deutschland sind“. Es gehe darum, Vertrauen zu schaffen, sich zu integrieren. Und die Integration sei durchaus zweiseitig, ergänzt der junge Iraner: „Das ist wie eine Schraube und eine Mutter. Beides muss passen.“ Er selbst lebt seit drei Jahren in Lüdinghausen. In Iran wurde er verfolgt, auch wegen seines Interesses für das Christentum. Inzwischen hat er sich taufen lassen, gehört der evangelischen Kirche an. Deutsch zu lernen, sagt er, sei ihm nicht schwergefallen. Viel schwerer sei es, die unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. „Der Austausch ist wichtig“, ist der 25-Jährige überzeugt. Auch sein Asylantrag sei noch nicht abschließend beschieden. Dass sei derzeit sein größtes Pro­blem, sagt der Iraner. Und: Arbeit zu finden. Er strebt eine Ausbildung zum Informatiker an.

Das Schicksal beider Flüchtlinge ist derzeit am Cani in der Pausenhalle auch im Rahmen einer Ausstellung des „Kommunalen Integrationszentrums“ des Kreises Coesfeld dokumentiert. Unterstützt wird sie zudem von der Konrad-Adenauer-Stiftung, wie Integrationsbegleiter Cornelies Bracht erklärt. „Wir gehen bewusst in die Schulen und suchen den Dialog auf Augenhöhe“, beschreibt er das Konzept.

Und den fanden die beiden jungen Männer in den verschiedenen Klassen, mit Schülern, die interessiert zuhörten und nachfragten. Für Mamadou Barry steht fest: „Deutschland ist meine Hoffnung, meine Zukunft.“