Glasfaserausbau in den Außenbereichen

Lüdinghausen -

In vielerlei Hinsicht hat der heiße und trockene Sommer 2018 den Landwirten Probleme bereitet – nur beim Glasfaserausbau nicht. Das gute Wetter hat einen wesentlichen Anteil daran, dass der LOV Lüdinghausen in den Außenbereichen schon so weit ist. 290 Haus- und Hofstellen wurden bereits mit der Datenautobahn versorgt.