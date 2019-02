Radreisevorträge sind in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil im Winter-Programm des ADFC . Alle Radfreunde sind am 21. Februar (Donnerstag) um 19 Uhr ins Steverbett-Hotel eingeladen, um bei dem besonderen Bildervortrag „Rund um Afrika“ mit auf die große Reise zu gehen. „Das geht doch gar nicht“ oder „Das ist doch purer Selbstmord“ bekam Dorothee Feck zu hören, als sie mit 24 Jahren beschloss, ihre Stelle als Projektmanagerin in einem internationalen Pharmakonzern zu kündigen und auf Radreise zu gehen, heißt es in einer ADFC-Mitteilung.

Ein sei ein Schritt ins Ungewisse, aber auch spannend mit einem Gefühl der unbeschreiblichen Freiheit gewesen. Inzwischen ist sie zweimal um die Welt gefahren und ihre letzte lange Reise ging rund um den schwarzen Kontinent.

Unterwegs in 33 Ländern

Nach 33 afrikanischen Ländern, 43 628 Kilometern, zwei Jahren und zwei Wochen war sie wohlbehalten zurück. Jetzt berichtet sie über die Erlebnisse in einem spannenden und lehrreichen Bildervortrag. Auch ein Buch hat sie über diese einmalige Reise geschrieben, das bei dem Vortrag erworben werden kann.