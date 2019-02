Bei den Fußballern des HSV Hüwel standen 2018, im Vergleich zu den Vorjahren, nur wenige Begegnungen auf dem Spielplan. Über die Erfolge wurden die Mitglieder während der Jahreshauptversammlung im Hüwelheim jetzt informiert.

Von den 27 Spielen wurden 15 gewonnen, acht gingen verloren, in vier Partien trennte man sich mit einem Unentschieden. Insgesamt 41 Spieler kamen zum Einsatz, wobei Matthias Pauly mit 15 Spielen die meisten Partien absolvierte. Tobias Höning und Jens Wiescherhoff waren mit je sechs Treffern die besten Torschützen. Bei den Vorstandswahlen wurden Christoph Overhage, Theo Thiering und Achim Wischnewski in ihren Ämtern bestätigt. Manuel Queseda und Daniel Schmies wurden zu Kapitänen gewählt.

Im Mittelpunkt der Saison 2019 wird das 50-jährige Bestehen der Fußballabteilung stehen, das am 21. Juni mit dem „Theo-Thiering-Pokal“ für Alte Herren und am 22. Juni mit dem „Bad & Fliesenwelt-Cup“ eröffnet wird. Im Anschluss findet das Schützenfest mit gemütlichem Beisammensein für alle Hüwelaner statt.

Am 9. März (Samstag) nehmen die Fußballer am Umwelttag teil, am 24. Mai (Freitag) steht das Duell „Alt gegen Jung“ an, und am 21. September (Samstag) der Spätsommer-Cup der Hüwel-Kicker.