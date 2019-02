Um 5.30 Uhr in der Früh war für Stephanie Reher am Dienstag die Nacht vorüber. Reher ist Inhaberin des Reisebüros Brackmann in der Langenbrückenstraße. „Als ich die Nachricht von der Germania-Insolvenz bekam, war klar: Das wird kein normaler Arbeitstag“, erzählt sie zwischen dem beinahe ununterbrochenen Klingeln der Telefone. Seit 7 Uhr sitzen Reher und ihre Mitarbeiterin an den Schreibtischen, um die betroffenen Kunden herauszusuchen und Lösungen zu finden. Insgesamt 60 Buchungen seien von der Pleite der Fluggesellschaft betroffen. Mehr als bei der Insolvenz von Air Berlin . „Die arbeiten wir jetzt Stück für Stück, je nach Dringlichkeit, ab“, so Reher.

Gegen Mittag kann sie zumindest schon Entwarnung für diejenigen geben, die bereits in den nächsten Tagen ihren Urlaub antreten wollen. „Für alle Buchungen inklusive der nächsten Woche haben wir Ersatzflüge gefunden. Statt ab Münster fliegen die meisten jetzt ab Düsseldorf“, ist Reher erleichtert. Denn nur wer schnell reagiere, habe eine Chance, noch Flüge in der Nähe zu ergattern. „Wir können hier quasi live am Bildschirm mitverfolgen, wie die Flüge weggehen.“ Darum warte man auch nicht darauf, dass sich die Veranstalter meldeten. „Da kommt es jetzt auf Schnelligkeit an.“

Die Kosten für die Umbuchung tragen bei Pauschalreisen die Veranstalter. Ein Recht auf kostenfreien Rücktritt von der Reise gibt es laut Reher nur, wenn die vorgeschlagene Alternative unzumutbar sei. „Es muss niemand von München fliegen, wenn er eigentlich Münster gebucht hat“, nennt sie ein Beispiel.

Auch im Reisebüro Lückertz an der Wolfsberger Straße klingeln seit dem frühen Morgen die Telefone. „Wir versuchen gerade, uns einen Überblick zu verschaffen“, so Mitarbeiterin Hanna Focke . Auch bei ihnen stehe jetzt die schnelle Suche nach Ersatzflügen im Fokus. Urlaubern, die ihre Flüge selbst – also nicht im Rahmen einer Pauschalreise über einen Veranstalter – gebucht haben, rät sie ebenfalls zur Eile. „Erfahrungsgemäß werden durch die Insolvenz die Ticketpreise steigen. Das Angebot ist ja nicht unbegrenzt“, so Focke.

Wessen Pauschalreise mit der Germania-Fluggesellschaft erst in weiterer Ferne liege, könne zunächst mal abwarten, rät dagegen Daniel Jayatilaka von der Reiseagentur Meimberg in der Kirchstraße. „Die Veranstalter werden jetzt mit Hochdruck an Ersatzflugplänen arbeiten, damit möglichst alle Reisenden ihren Urlaub pünktlich antreten können.“

Apropos pünktlich: Die Insolvenz trifft natürlich auch Reisende, die aktuell noch am Urlaubsort sind und nun auf einen anderen Rückflug hoffen müssen. Im Reisebüro Brackmann betraf dies laut Reher einen Urlauber auf Fuerteventura, dessen Rückflug noch am Dienstagabend geplant war. Gelandet ist er dann auch tatsächlich, allerdings in Köln statt am FMO. Glück im Unglück. Nur auf den Kosten für den Transport von Köln ins heimische Münsterland – auf denen wird er wohl sitzen bleiben.