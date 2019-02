Georg Hakvoort hat fünf seiner BMW-Autohäuser im Münsterland – darunter auch die Filiale in Lüdinghausen – an Procar-Automobile in Velbert verkauft . Der Wechsel vollzog sich zum 1. Februar. Sascha Müller , Leiter der Vertriebssteuerung und Marketing-Gruppe bei Procar, betont in diesem Zusammenhang, dass Georg Hakvoort seine fünf Standorte aber nicht verkaufen musste.

Zwei große Partner seien damit zusammengekommen, so der Sprecher des Unternehmens in Velbert. Die Verhandlungen für diesen Schritt haben demnach kein Jahr gedauert. Ihnen sei es wichtig gewesen, gute Standorte zu übernehmen, unterstreicht Müller.

„Alle Mitarbeiter von gestern sind auch unsere Mitarbeiter von morgen.“ Die Belegschaft von Hakvoort sei vollständig übernommen worden. Von den rund 180 Beschäftigten an den fünf Standorten arbeiten demnach etwa 90 im Autohaus an der Weseler Straße in Münster, das bisher das Stammhaus von Hakvoort war. „Wir brauchen diese Mitarbeiter“, betont Müller und fügt hinzu: „Procar ist ein mitarbeiterorientierter Autohändler.“ Er bezeichnet die fünf neuen Häuser in der Procar-Gruppe als „sehr funktionierende Standorte“. Georg und Frank Hakvoort konzentrieren sich demnach jetzt auf ihre acht Häuser im Westerwald, im Bonn-Rhein-Sieg-Gebiet sowie in Koblenz und Neuwied.

Gesamtes Portfolio

Im Münsterland aber ist Procar am Zuge. Innerhalb der kommenden zwei bis drei Wochen werden die neuen Standorte in Münster, Lüdinghausen, Ahlen, Emsdetten und Warendorf dem Outfit der Procar-Gruppe angepasst. Mehr noch, für den Standort an der Weseler Straße in Münster denkt das Unternehmen bereits über einen Umzug nach, „ohne Konkretes zu sagen“. Dafür sei es noch zu früh, machte Müller deutlich. Fest steht aber, dass Procar mit dem Haus in Münster an einen neuen Standort in der Stadt umziehen möchte. Müller rechnet damit, dass diese Planungen in den kommenden fünf Jahren konkret werden. Der Standort in Münster ist angemietet.

Procar, erklärt der Sprecher, existiere bereits seit rund 30 Jahren und gehöre mehrheitlich einer Inhaberfamilie. Die Geschäftsführung, die ihren Sitz in Velbert bei Düsseldorf hat, teilen sich Jörg Felske und Nicolas Janssen. An den neuen Standorten möchte das Unternehmen künftig das gesamte Portfolio abbilden. Dazu gehören neben Rolls-Royce, Mini und allen BMW-Modellen auch Elek­trofahrzeuge sowie die sportliche Linie. Selbst Fahrräder sind im Bereich des Zubehörs im Portfolio enthalten.