Dass sich die volljährigen Schüler des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs einmal im Jahr „anzapfen“ lassen, ist nichts Neues. Einmal im Jahr rollt das DRK mit seinen Blutspende-Mobilen auf den Hof des Kollegs, und das seit 15 Jahren. Diesmal aber war es anders. „Das Gesundheitsteam im Kollegium hatte die Idee, an die Blutspende einen Gesundheitstag anzugliedern“, berichtete Cordula Schürmann , Abteilungsleiterin für Berufsfachschulen und am Kolleg für den Bereich Gesundheit zuständig.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Gesundheitsbereich ihre Schulabschlüsse machen, füllten die Idee mit Leben. Unter dem Motto „Hand aufs Herz“ bereiteten sie mehrere Stationen vor, an denen ihre Mitschüler während des Aktionstages jetzt nicht nur eine Menge über Gesundheitsthemen erfuhren, sondern auch ganz handfest etwas lernten. Zum Beispiel durften sie an Puppen das Reanimieren von Menschen üben, sie erfuhren, wie der Blutdruck gemessen wird, sie testeten ihre Fitness, informierten sich über Organspende, Herzinfarkt und Diabetes sowie Möglichkeiten, Gewicht aufzubauen beziehungsweise zu reduzieren. Wer die Teilnahme an mindestens fünf der sieben Stationen – inklusive Blutspende – per Stempel dokumentieren konnte, durfte an der Tombola teilnehmen. Dabei gab es Preise – gespendet vom DRK und der Marianne-von-Weizsäcker-Stiftung – zu gewinnen.

Diese Preise waren das eine, Schürmann und ihre Kollegen verfolgten mit der Idee des Gesundheitstages jedoch noch ein anderes Ziel: „Wir wünschen uns, dass die Gesundheitsklassen voneinander profitieren, die Schüler stärker in den Austausch miteinander kommen und auch Inhalte von anderen mitbekommen“, machte die Abteilungsleiterin deutlich. Und sie fügte hinzu: „Wenn dann hier und da Diskussionen beispielsweise über Organspende geführt werden, haben wir schon eine Menge erreicht.“