Kostenlos zur Kita oder etwa nicht?

In Deutschland gibt es für so ziemlich alles eine Regel, Vorschrift oder Bestimmung. Das gilt natürlich auch dafür, was der Bürger für die Mitfahrt in einem öffentlichen Bus zu zahlen hat. Zum Beispiel von Lüdinghausen nach Seppenrade. Da kostet die einfache Fahrt – nach Auskunft des zuständigen Verkehrsbetriebs RVM – 3,30 Euro. Doch was ist, wenn der Fahrgast ein Kleinkind dabei hat, das er morgens auf dem Weg zum Kindergarten begleitet. Welcher Fahrpreis wäre denn dann fällig? Diese Frage ist scheinbar schon deutlich schwieriger zu beantworten, wie die WN jetzt bei ihrer Recherche festgestellt haben.

Anlass war der Hinweis eines Lesers, dass eine Familie in genau diesem Fall jeweils einen Euro für die Mitnahme ihrer vier- und fünfjährigen Söhne habe zahlen müssen. Dieser Leser, Karl Tillmann-Keber aus Seppenrade, fragte seinerseits bei der RVM nach und erhielt schriftlich die Antwort, dass Kinder bis zum sechsten Lebensjahr grundsätzlich kostenfrei mitfahren dürfen, es sei denn, es handele sich um eine Fahrt zur Kita oder Schule. Dann müsse ein Kinderticket gelöst werden. Kann das wirklich sein? Das wollte Tillmann-Keber gerne wissen und die WN fragten nach.

Zur Faktenlage: In Lüdinghausen und drum herum gilt seit dem 1. August 2017 der „WestfalenTarif“, ein Tarifzusammenschluss von zuvor fünf regionalen Einzeltarifen, die von Ostwestfalen bis zur Ruhr-Lippe-Region galten. In jenem vielseitigen Papier wird auch die Mitnahmebestimmung für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr geregelt. Unter Punkt 3.1.2 heißt es dazu: „Kinder unter sechs Jahren werden (...) unentgeltlich befördert, sofern es sich nicht um Kindergarten- und Schulverkehre handelt. Bei Kindergarten- und Schulverkehre ist ein Kinderticket zu lösen.“ Und nun wird es kniffelig. Denn: Einen „Kindergartenverkehr“ gibt es in Lüdinghausen – ebenso wie im ganzen Münsterland – nicht, wie Jürgen Logermann, von der Geschäftsstelle des „WestfalenTarifs“ in Münster bestätigt. Sprich: hier nutzen Kindergartenkinder, wenn sie denn mit dem Bus fahren, den ganz normalen Linienverkehr.

War die Auskunft der RVM also falsch? „Ja, diese Aussage müssen wir tatsächlich revidieren“, gibt RVM-Pressesprecher Björn Lindner auf Nachrage zu. Der genannte Passus des „WestfalenTarif“ habe „Interpretationsspielraum“ gelassen, der offenbar zu dieser falschen Einschätzung geführt habe. Ein Missverständnis, dem nach WN-Recherchen offenbar auch noch andere Verkehrsunternehmen innerhalb des „WestfalenTarifs“ aufgessen sind. Die den WN vorliegenden Kinder-Bustickets wurden beispielsweise nicht von der RVM, sondern in Bussen der Linie 19 der VKU (Verkehrsgesellschaft Kreis Unna) ausgestellt. „Fälschlicherweise“, wie Inga Fransson vom Marketing der VKU gegenüber den WN erklärt.

Beide Verkehrsbetriebe, RVM und VKU, haben inzwischen angeboten, die Kosten für eventuell fälschlich ausgestellte Kinder-Tickets zu erstatten und die betreffenden Busfahrer nachschulen zu wollen.

Die gute Nachricht: Ein Ende dieser offensichtlichen Verwirrung ist zumindest in Sicht. Die „WestfalenTarif“ GmbH hat angekündigt, jenen missverständlichen Passus zum 1. August 2019 für den Bereich Münsterland und Westfalen-Lippe neu zu formulieren. Damit dann für alle klar wäret: Kinder unter sechs Jahren fahren grundsätzlich kostenfrei – egal ob sie mit dem Bus zum Kindergarten oder nur zur Oma gebracht werden.