Einen großen Dank für 25 Jahre Treue hat Bürgermeister Richard Borgmann jetzt Musikschullehrer Jürgen Gutknecht ausgesprochen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Borgmann dem Jubilar eine Ehrenurkunde, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Seit 1994 ist der 56-Jährige bei der Musikschule fest angestellt, vorher war er als Honorarkraft für sie tätig. „Das ist mein Traumberuf“, wird Gutknecht in der Mitteilung zitiert. „Es macht mir eine riesige Freude, hier zu arbeiten.“ Gutknecht ist in allen fünf Städten und Gemeinden des Musikschulkreises – Lüdinghausen, Senden, Olfen, Nordkirchen und Werne – unterwegs, um die Schüler zu unterrichten. Er habe die Erfahrung gemacht, dass die Kinder der Musikschule lange treu bleiben und gerne und fleißig üben.

Borgmann dankte Gutknecht dafür, dass er „vielen Kindern in den vergangenen Jahren viel Freude bereitet“ habe. „Was man in der Musikschule lernt, wirkt sich auf das gesamte spätere Leben aus“, zeigte sich das Stadtoberhaupt überzeugt. Musik habe auch einen großen Einfluss auf den sozialen Bereich.

„Als Kind wollte ich immer Rennfahrer oder Musiker werden“, erzählte Gutknecht. Die Ausbildung zum Bankkaufmann war dann erst einmal eine vollkommen andere Richtung. Doch Gutknecht verfolgte sein Ziel, das Hobby zum Beruf zu machen, mit Disziplin und Leidenschaft weiter. Im Jahr 1987 begann er schließlich in Dortmund sein Musikstudium mit dem Hauptfach Klarinette. „Ich habe stark dafür gekämpft, das machen zu dürfen“, wird er weiter zitiert. „Und ich bereue es bis heute nicht.“ Borgmann wünschte ihm alles Gute und weiterhin viel Freude an seinem Beruf, heißt es abschließend in der Mitteilung.