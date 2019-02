In den ökumenischen Weltgebetstags-Werkstätten im Pfarrheim St. Felizitas und im Gemeindezentrum der evangelischen Christuskirche in Dülmen begrüßte jetzt Gisela Budde , Sprecherin des Arbeitskreises Weltgebetstags-Werkstätten, insgesamt mehr als 90 Frauen aus den Regionen Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen und Werne, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatorinnen.

„Kommt, alles ist bereit“ – mit diesem Leitwort laden christliche Frauen aus Slowenien ein zum Weltgebetstag , der am 1. März (Freitag) in 170 Ländern weltweit gefeiert. Auch im Kreis Coesfeld rufen die katholischen und evangelischen Frauen alle Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder zu einem ökumenischen Gottesdienst auf. Der Titel für den Weltgebetstag 2019 könnte nicht aktueller sein. „Kommt, alles ist bereit“ – gelte das in einem Europa, das sich zunehmend mehr abschottet und Grenzen verstärkt, wird gefragt. Und „Wie gehen wir mit der Einladung Gottes um angesichts von weltweiter Not, insbesondere von Frauen und Kinder?“

Ökumenischer Gottesdienst

Gastfreundschaft werde in Slowenien großgeschrieben, denn gerade in diesem Land, das durch seine geografische Lage schon immer ein Durchzugsgebiet vieler Völker gewesen sei, wurden über die Zeit hinweg Fremde zu Freunde. In der Bibelstelle Lk 14, 13-24, den die slowenischen Frauen in die Mitte der Gottesdienstordnung gestellt haben, werden verschiedene Einladungen ausgesprochen, die von Pastoralreferentin Dorothea Tappe vorgestellt wurden. Das Land, das erst seit 1991 unabhängig ist, wurde von Ursula Northoff-Schöttler vorgestellt. Renate Tenner machte die Frauen mit dessen Geschichte vertraut.