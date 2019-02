Die Angleichungsarbeiten zwischen der neuen Brücke an der Ostenstever und den Steverseitenwegen sind mittlerweile abgeschlossen. Die Beschichtung wurde so bearbeitet, dass auch die Brücke für den Fuß- und Radverkehr freigegeben werden kann, teilt die Stadtverwaltung jetzt in einem aktuellen Pressebericht mit. Für heute Vormittag ist demnach ein Ortstermin mit der Baufirma geplant, in dessen Anschluss sowohl die Steverseitenwege als auch das Bauwerk selbst freigegeben werden sollen.

„Wir schaffen hiermit eine attraktive Verbindung, die sowohl vielen Schulkindern als auch den Bürgern kurze Wege zur Schule und in die Innenstadt bietet“, wird Bürgermeister Richard Borgmann in dem städtischen Pressetext zitiert. In einigen Wochen muss die Brücke für die letzte Beschichtung noch einmal für eine Woche gesperrt werden, heißt es abschließend.