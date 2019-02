Die Astrid-Lindgren-Schule schließt zum Ende des Schuljahrs im Sommer ihre Pforten am Standort Lüdinghausen. Die Förderschule des Kreises Coesfeld zieht um nach Nottuln in die Räume der ehemaligen Hauptschule (die WN berichteten). Eine Entscheidung des Kreises, die vor allem in den Kommunen des Südkreises auf wenig Begeisterung gestoßen war, müssen doch künftig hiesige Schüler einen langen Anfahrtsweg in Kauf nehmen, um die Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung zu besuchen. Doch nun könnte es vielleicht noch einen Hoffnungsschimmer geben.

Schulentwicklungsplan

Der Schlüssel dazu heißt Schulentwicklungsplan, und der wird gerade vom Kreis auf den Weg gebracht. „Wir haben eine Gutachterin beauftragt, die Bedarfe bei den Schulträgern im Kreis zu ermitteln und einen entsprechenden Plan bis zum Sommer zu erstellen“, erläutert Detlef Schütt, Leiter des Dezernates Arbeit und Soziales, Schule und Kultur, Jugend und Gesundheit beim Kreis, auf Nachfrage der WN. Sollten die Zahlen belegen, dass es einen Bedarf für einen zusätzlichen Teilstandort der Förderschule geben sollte, müsse überlegt werden, wo eine solche Dependance realisiert werden könnte. Grundsätzlich seien die Chancen dafür gestiegen, so Schütt, da die neue Landesregierung bei der sogenannten Mindestgrößenverordnung die Zahlen korrigiert habe. Früher habe die Mindestschülerzahl für einen Teilstandort bei 72 gelegen, jetzt liege diese nur noch bei 55 Schülern.

Räumliche Probleme

Ob damit der Schulstandort in Lüdinghausen wieder eine Chance bekommt, wollte Schütt nicht kommentieren. Stattdessen verwies er auf die räumlichen Probleme, das Gebäude am Nottengartenweg gilt als sanierungsbedürftig.