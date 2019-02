Über vier Jahre wurde nur darüber gesprochen, jetzt entstehen Fakten: Die Freiwillige Feuerwehr bekommt mehr Platz. Vor wenigen Tagen haben die Abrissarbeiten am Gerätehaus an der Straße Hinterm Hagen bekommen. Den Raum, in dem bisher die Zentrale der Wache untergebracht war, hat der Bagger bereits dem Erdboden gleichgemacht. „Für die Bauphase haben wir keine Zentrale. Kommt es zu größeren Einsätzen, bliebe der Einsatzleitwagen als eine Art Zen­trale am Gerätehaus“, erläutert Wehrführer Günter Weide bei einem Ortstermin die Situation.

Der Abbruch direkt zu Beginn der Arbeiten war erforderlich, weil die Wache nach vorne zur Straße hin einen zweigeschossigen Anbau bekommt, der mit der Kante der bestehenden Fahrzeughalle abschließt. Weide: „Uns wäre eine Erweiterung im hinteren Bereich lieber gewesen, die ließ sich jedoch aufgrund von Problemen mit einem Grundstückseigentümer nicht realisieren. Damit blieb nur die Möglichkeit im vorderen Bereich.“

„ Da die Zentrale für die Wache immens wichtig ist, darf es auf der Baustelle keinen Stillstand geben. Da die Zentrale für die Wache immens wichtig ist, darf es auf der Baustelle keinen Stillstand geben. “ Günter Weide

Knapp 200 Quadratmeter mehr stehen der Wehr künftig zur Verfügung. Platz, der vor allem für Umkleideräume dringend benötigt wird, damit alle Einsatzkräfte einen eigenen Spind haben. „Ich bin nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen, wenn bei Einsätzen Ausrüstung oder Schutzkleidung verwechselt werden“, hebt Weide die Dringlichkeit der Gerätehauserweiterung hervor.

Damit die Ehrenamtlichen kurze Wege haben, entstehen die Umkleiden im Erdgeschoss. Die Zentrale der Wache befindet sich künftig im Obergeschoss, ebenso das Büro der Wehrführung, die Kleiderkammer – die fristete bislang ihr Dasein auf dem Dachboden – und ein Raum für einen Einsatzstab bei sogenannten Katastrophenlagen – „damit kommen wir einem Wunsch des Innenministeriums nach“, macht der stellvertretende Wehrführer Klaus Hesselmann deutlich. Er kalkuliert mit einer Fertigstellung im Spätsommer. „Da die Zentrale für die Wache immens wichtig ist, darf es auf der Baustelle keinen Stillstand geben“, betont Weide. Mit dem Bezug der neuen Räume werden die Container auf dem Vorplatz überflüssig. Die nutzt die Jugendfeuerwehr zurzeit als Umkleiden.

Im neuen „Weiß-Raum“ werden die Atemschutzgeräte nach den Einsätzen gereinigt. Foto: Anne Eckrodt

Neben den ohnehin anfallenden jährlichen Unterhaltungskosten für die Wehr habe die Stadt im Haushalt 2019 knapp 400 000 Euro zusätzlich veranschlagt, so Pressesprecherin Anja Kleykamp auf Anfrage der WN. 345 000 Euro sind für die Erweiterung des Gerätehauses vorgesehen, weitere 50 000 Euro, um die Zentrale in Sachen EDV und Technik auf den neuesten Stand zu bringen und zu möblieren.

Nicht nur draußen passiert derzeit einiges, auch im Inneren der Wache wird umgebaut. Fast fertig ist bereits der sogenannte Schwarz-Weiß-Bereich für Atemschutzgeräte. Der sei mittlerweile vorgeschrieben, um das Krebsrisiko der Einsatzkräfte zu minimieren, so Hesselmann. Nach Einsätzen müssen die Geräte getrennt von anderen Ausrüstungsgegenständen zurück zur Wache gebracht werden. In dem „Schwarz-Raum“ werden sie dann in Spezialmaschinen gereinigt und gelangen über eine Schleuse in den „Weiß-Raum“. Um den zweiten Raum zu schaffen, musste die Werkstatt weichen. Die zieht demnächst in das bisherige Büro, für das Platz im Obergeschoss des Anbaus geschaffen wird. Hesselmann: „Im Bestand wäre all das nicht möglich gewesen.“

Den Baulärm und andere Einschränkungen, die die nächsten Monate mit sich bringen, tragen sowohl die hauptamtlichen als auch die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr mit Fassung. „Wir haben da ja schon Erfahrung, als das Gerätehaus vor Jahren schon mal umgebaut wurde“, sagt Hesselmann mit einem Schmunzeln. Und Weide fügt hinzu: „Letztlich sind alle froh, dass es endlich losgeht. Da überwiegt ganz klar die Vorfreude auf mehr Platz.“