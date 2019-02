Zum zweiten Mal öffnete jetzt in der Turnhalle des St.-Ludger-Kindergartens die Teddyklinik. Ob Teddys, Tiger, Einhörner oder Puppen – das Wartezimmer war voll. Geduldig harrten die Kinder mit ihren Schützlingen auf dem Schoß aus, bis sie aufgerufen wurden. Zuerst ging es zur Aufnahme. Wie im richtigen Krankenhaus wurden der Name des Patienten und die Erkrankung erfragt sowie Größe, Gewicht und Temperatur ermittelt. „Die Kinder wissen genau, was ihren Kuscheltieren fehlt – ob Arm gebrochen, Bauchschmerzen, Fieber oder Flosse verdreht …“, schreibt der Kindergarten.

Pflaster und Wärmflasche

Ein Team aus drei medizinisch erfahrenen Müttern kümmerte sich dann um die Patienten. Sie nahmen Blut ab oder machten Röntgenbilder. Je nach Erkrankung legten sie Verbände an, klebten Pflaster auf, verabreichten Schmerzsaft oder verteilten Wärmflaschen. Die Kinder halfen mit, indem sie ihre Puppen und Kuscheltiere festhielten und beruhigten. „Es ist eine gute Übung für die Kindergartenkinder“, heißt es im Pressebericht weiter. „Damit sie wissen, was bei einem Arztbesuch oder im Krankenhaus passiert, und Ängste abgebaut werden können.“

Einige kleine Patienten mussten noch etwas in der Teddyklinik bleiben. Aber am Ende des Vormittages durften alle Kuscheltiere und Puppen nach Hause.