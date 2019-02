„Ja ich will – oder nicht? Die Organspende“ lautet das Thema des nächsten Marien-Dialogs am Mittwoch (13. Februar) um 17 Uhr auf dem Marien-Campus im Nebengebäude 1B des St.-Marien-Hospitals.

Auch wenn sich die Bereitschaft, seine Organe zu spenden, im vergangenen Jahr erstmals seit 2010 erhöht und um fast 20 Prozent zugenommen habe: „Derzeit warten in Deutschland über 10 000 schwer kranke Patienten auf die Transplantation eines Organs, drei von vier der Betroffenen vergeblich“, heißt es in einer Ankündigung. „Nach Auskunft der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) haben 2018 bundesweit nur 955 Menschen nach dem Tod ihre Organe gespendet. Von diesen Spendern konnten 3113 Organe durch die internationale Vermittlungsstelle Eurotransplant (ET) an Patienten auf Wartelisten zur Organtransplantation vermittelt werden – darunter 1607 Nieren, 295 Herzen, 779 Lebern, 338 Lungen, 91 Bauchspeicheldrüsen sowie drei Dünndärme. Das sind 519 Organe mehr als 2017.

Verantwortung des Einzelnen

Immer schon wird das Thema Organspende öffentlich in der Gesellschaft und Politik diskutiert. Aber welche Verantwortung trägt bei diesem Thema der Einzelne? Was sind die Voraussetzungen für eine Organspende? Wie läuft eine Organspende ab? Welche gesetzlichen Bestimmungen liegen dem zugrunde und welche Bedeutung hat der Organspendeausweis? Mit Beispielen aus dem Alltag der Intensivmedizin gibt Susanne Rauschenbach beim Marien-Dialog Antworten auf diese und andere Fragen. Die Referentin ist Fachärztin für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin sowie Palliativmedizin. Sie ist Oberärztin in der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin im St.-Marien-Hospital Lüdinghausen und hier auch als Transplantationsbeauftragte verantwortlich. „Auch diesmal besteht ausreichend Möglichkeit, persönliche Fragen zu stellen“, heißt es im Pressetext weiter. Die Teilnahme ist kostenfrei.