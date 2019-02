Bärbel Richter-Orlowski , kommissarische Leiterin der Hauptschule, hatte am Freitag ihren letzten Tag in Lüdinghausen. Bereits am Montag wird sie in Oer-Erkenschwick eine neue Stelle antreten. Bürgermeister Richard Borgmann und der Beigeordnete Matthias Kortendieck verabschiedeten sich von ihr.

„Wir haben erst vor 14 Tagen erfahren, dass Sie uns leider verlassen werden“, wird Borgmann in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. „Das hat uns überrascht und vor allem tut es uns sehr leid, weil unsere Zusammenarbeit mit Ihnen hervorragend war.“ Richter-Orlowski erklärte: „Ich hätte mich gefreut, Schüler und Kollegium noch eineinhalb Jahre bis zur endgültigen Schließung begleiten zu dürfen.“ Nun sei es anders gekommen und sie freue sich auf die neue Aufgabe.

„Ich habe mich hier sehr wohlgefühlt“, betonte Richter-Orlowski. „Dass ein Schulträger so hinter mir steht, ist schon etwas Besonderes. Ich gehe mit tausend weinenden Herzen“, gab sie zu und erklärte, dass der Abschied ihr sehr schwerfallen werde. Sie werde Lüdinghausen in bester Erinnerung behalten.