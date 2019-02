Narren ohne Nachwuchssorgen

In vielen Vereinen mangelt es an Nachwuchs. Vor allem, wenn es darum geht, sich für Aufgaben zu verpflichten. Das ist ein Thema, um das sich die Karnevalsgesellschaft „Stabil daobi“ aktuell keine Sorgen zu machen braucht. Bei den Narren in Seppenrade wird nämlich vorgesorgt, dass kein Posten unbesetzt bleibt, wenn mal ein altgedientes Mitglied abdanken möchte. Bewusst werden junge Leute langsam herangeführt, die anfangs ein bisschen und dann immer mehr Verantwortung übernehmen. „ Jugend forscht “ nennt sich die Nachwuchsriege im 15-köpfigen Vorstand, die aus fünf jungen Männern besteht.

Martin Barkhaus ist mit 32 Jahren der Älteste unter den Jungen und wird von seinen Vorstandskollegen liebevoll als „unser Schlossermeister und Catering-Experte“ bezeichnet. Aufgrund seiner beruflichen Kompetenzen fällt die Infrastruktur für die Veranstaltungen zu Weiberfastnacht, Kinderkarneval und Rosenmontag in seinen Aufgabenbereich. „Wir müssen beim Aufbau viel schrauben“, erklärt er. „Wenn man handwerkliches Geschick mitbringt, hat das seinen Vorteil.“

Das besitzt auch Jan Wittkemper als Tischler. Aber der 24-Jährige, der für Zeltdekoration, Bühnenbild und „alles, was mit Holz zu tun hat“ zuständig ist, hat noch einen anderen Hintergrund: „Ich komme aus einer Karnevalsfamilie“, verrät er. Markus Wittkemper, Präsident von „Stabil daobi“, ist sein Vater. Und seine Schwestern, Eva und Anne, tanzen bei den Ambossfunken. „Bis auf meine Mutter sind alle dabei“, schmunzelt der Nachwuchsnarr.

Steffen Ader hat schon ganz konkrete Pläne, wie seine Zukunft in der KG aussehen soll. Seit zwei Jahren ist er Nachwuchskassierer und unterstützt Jürgen Gosmann , Schatzmeister und Vizepräsident, bei seinen Aufgaben rund um die Finanzen – und sammelt dabei wertvolle Erfahrungen. Denn der gelernte Bankkaufmann, mittlerweile Student, soll irgendwann seine Nachfolge antreten. Vor dieser großen Aufgabe hat der 23-Jährige keinen Bammel, eben weil er langsam hineinwachsen kann und nicht ins kalte Wasser geworfen wird.

Und dann sind da noch Christoph Bicks und Jannis Dammann, mit 22 Jahren die Jüngsten im Bunde, die als Räuber und Dorfpolizist den Umzug an- sowie die Künstler auf die Bühne führen. „Wir unterstützen die anderen auch beim Aufbau“, erklärt Bicks. „Wo gerade Not am Mann ist, helfen wir mit“, ergänzt Dam­mann.

Es ist eben kein Jung neben Alt, sondern ein großes Miteinander bei „Stabil daobi“. Auch die Meinung der Nachwuchsriege ist bei den anderen Vorstandsmitgliedern gefragt und wird als Bereicherung empfunden. „Die jungen Leute haben einen ganz anderen Blickwinkel auf ein Fest als wir älteren Semester“, erklärt Gosmann. „Man muss ja am Puls der Zeit bleiben.“ Anpacken, das können sie alle. „ Karneval heißt nicht nur, an der Theke zu stehen“, betont der Vizepräsident. „Bis die Party steigt, ist viel zu tun.“ Auf die Abteilung „Jugend forscht“ ist Verlass: „Wenn es losgeht, stehen alle ihren Mann“, schickt Gosmann ein dickes Lob an den Nachwuchs, aber auch an die erfahrenen Vorstandskollegen. „Dass alle an einem Strang ziehen, macht den Verein aus. Das ist auch das, was den jungen Leuten gefällt.“ Die nicken zustimmend. Wenn trotz der Altersspanne zwischen 22 und 60 Jahren eine solche Harmonie herrscht, versteht man sich eben auch mal ohne Worte.