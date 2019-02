Die Einführung einer Eignungsprüfung von älteren Pkw-Fahrern ist ein aktuell vieldiskutiertes Thema. Einen eigenen Ansatz verfolgt der Seniorenbeirat der Stadt Lüdinghausen in Kooperation mit dem Fahrlehrer Alfred Fust . Personen mit Führerschein, aber verbesserungsbedürftiger Fahrpraxis können ihr Wissen und ihre Erfahrung mit einem Fahrschulwagen oder auch dem eigenen Pkw in Begleitung von Fust wieder auffrischen, heißt es in einer Pressemitteilung des Seniorenbeirats.

Erfahrungen wieder auffrischen

„Abgeleitet wird die altersabhängige Forderung nach einer Eignungsprüfung meist im Zusammenhang mit statistischen Auswertungen der Unfallhäufigkeit von älteren und jüngeren Menschen“, heißt es weiter. „Dies wird verknüpft mit der Aussage, dass die Eignung zum Führen von Autos und anderen Fahrzeugen sich mit zunehmendem Alter der Menschen abnutzt und deshalb in Zeitintervallen zu überprüfen sei. Dabei wird gerne übersehen, dass sowohl ältere als auch jüngere Menschen sowohl hervorragendes als auch kritikwürdiges Verhalten beim Autofahren zeigen. Mit zunehmendem Alter ein geringeres Fahrvermögen grundsätzlich zu unterstellen, geht schlicht an den Realitäten vorbei.“

Daher will der Seniorenbeirat allen Führerschein-Inhabern die Gelegenheit geben, die eigene Fahrtüchtigkeit und den Fahrstil von Zeit zu Zeit zu überdenken und das notwendige Wissen wieder aufzufrischen. Fust werde bei diesen Stunden mit konkreten Ratschlägen zur Seite stehen.

Anmeldung über Büro des Ehrenamts

Anmelden für den Praxistest Führerschein können sich Interessierte im Büro des Ehrenamtes im Rathaus (Altbau, Raum 010, Montag von 15 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag 10 bis 12 Uhr). In einem Gespräch mit Fahrlehrer Fust werde ermittelt, ob der Einsatz eines Fahrschulwagens notwendig erscheint oder ob der Praxistest mit dem eigenen Pkw erfolgen kann. Davon wiederum sei die Höhe der Gebühr (35 Euro oder 20 Euro für 45 Minuten Praxistest) abhängig. Der Fahrlehrer arbeite ehrenamtlich, die Gebühr werde für Aufgaben gemeinnütziger Organisationen verwendet.