Nach über 46 Jahren am St.-Antonius-Gymnasium, zunächst als Schülerin und später als Lehrerin, geht Conny Grimmert zum neuen Schulhalbjahr in den Ruhestand. Beim traditionellen Grünkohlessen im Kastanienbaum verabschiedete ihr Kollegium sie in den Ruhestand.

Nach neun Jahren Schulzeit und dem Abitur 1975 am Anton begann für Grimmert das Studium der Fächer Katholische Religion, Kunst und Englisch an der Uni in Münster. „Nach dem anschließenden Referendariat in Warendorf bekam sie überraschend ein Stellenangebot am Anton, ihrer alten Penne“, heißt es in einem Pressebericht der Schule. „Conny Grimmert fand im Kollegium schnell Anschluss und durch die Jahrzehnte immer große Unterstützung, viele Unternehmungen ließen Beziehungen wachsen.“ Nach der Geburt ihrer drei Kinder arbeitete sie als Teilzeitkraft und begleitete Klassenfahrten nach Berlin, München, Hamburg, Hellenthal, Cuxhaven sowie Studienfahrten an den Gardasee. Ausflüge nach Köln sowie die Betreuung der Schüler bei den Tagen religiöser Orientierung gehörten ebenso dazu. Grimmert bereitete Gottesdienste vor und führte den Englisch-Wettbewerb „Big Challenge“ durch.

Abschied mit Wehmut

Dass ihre beiden Söhne das Anton besuchten, habe Grimmert als Bereicherung erlebt. So habe sie die Schule auch aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen wahrnehmen können.

„Ihre Hauptaufgabe sah die besonders engagierte Pädagogin stets darin, die Schüler fachlich und methodisch variantenreich zu unterrichten“, schreibt das Anton. So unterrichtete sie eine Zeit lang auch in der ersten Jahrgangsstufe der Oberstufe, überwiegend war sie jedoch in der Sekundarstufe I eingesetzt.

Jetzt freue sich Grimmert, auch mal ausschlafen zu können und mehr Zeit mit der Familie, besonders den zwei Enkelkindern, zu verbringen. Sie verlasse das Anton aber auch mit etwas Wehmut.