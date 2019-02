Zwischen Operationssaal und Küche

Früh aufstehen hieß es für Jannik Schulze Brandhoff. Früher noch als sonst. Zwei Wochen begann der Arbeitstag des Cani-Schülers schon um 6.30 Uhr. Denn die Patienten im St.-Marien-Hospital warten auf ihr Frühstück. In der Küche des Krankenhauses absolvierte der 15-Jährige sein Sozialpraktikum. „Es ist anstrengend“, berichtet er. Aber es mache auch Freude, denn das Praktikum bringe ihn auch seinem Berufsziel ein Stück näher. „Ich will Koch werden“, sagt er. Sein Arbeitstag zwischen Vorbereitung von Frühstück, Mittag- und Abendessen endete um 14 Uhr.

Neben ihm absolvierten fünf weitere Cani-Schüler – Sidonie Weber, Simon Stäcker , Luis Fruntke, Jakob Hoffmann und Simon Reißmann – ihr Sozialpraktikum in unterschiedlichen Abteilungen des St.-Marien-Hospitals. Alle Zehntklässler sind sich einig, dass sie wichtige Erfahrungen gemacht haben. „Ich bin sogar bei einer Operation dabei gewesen“, erzählt Simon Stäcker, der in der Abteilung Plastische Chirurgie untergekommen ist. Sidonie Weber, die auf der Privatstation mithilft, durfte sogar schon Fäden ziehen. Ansonsten war sie in der Pflege eingesetzt. „Patienten waschen und anziehen, Essen verteilen und anreichen“, beschreibt sie ihre Aufgaben. Sie hat schon eine Magenspiegelung erlebt.

Luis Fruntke hat erste Erfahrungen in der Chirurgie gesammelt und kann sich „durchaus vorstellen, einen medizinischen Beruf zu ergreifen“. Das geht Simon Reißmann ähnlich. Er betreute Menschen in der Abteilung Geriatrische Rehabilitation. Der Kontakt mit den alten Menschen gefällt ihm dabei besonders: „Es macht total Spaß.“ Auch Jakob Hoffmann, der in der Inneren Abteilung tätig war, schätzt die Erfahrungen, die er gemacht hat.

Die besondere Bedeutung des Sozialpraktikums am Canisianum unterstreicht Bettina Hermes. Die Lehrerin betreute die Cani-Schüler im Verlauf ihres zweiwöchigen außerschulischen Einsatzes. Gerade die Erfahrungen in einem sozialen Beruf würden von den Schülern positiv empfunden, erklärt sie. „Dabei werden auch Berührungsängste abgebaut. Und die Schüler kommen an Grenzen, die sie weiterbringen.“ Zwei Wochen sind aus ihrer Sicht allerdings eher knapp bemessen.

Mit mehr Zeit hätte Jannik Schulze Brandhoff vielleicht auch die Küche des Krankenhauses um einige Gerichte bereichern können. „Ich koche auch zu Hause“, sagt der 15-Jährige. Gerne würde er in der Krankenhaus-Küche einmal ein Wildgericht zubereiten.