Weltweit wird am ersten Freitag im März der ökumenische Weltgebetstag begangen. Schon seit mehr als 100 Jahren und in über 120 Ländern der Erde rufen ökumenische Frauengruppen zum Mitmachen auf. Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sie sich für diese verbindende Laienidee, machen sich stark für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft, heißt es in einer Ankündigung.

Am 1. März werden allein in Deutschland hunderttausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag 2019 ein Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander, denn das Thema lautet: „Kommt, alles ist bereit, es ist noch Platz!” Dieses Motto wurde gewählt von christlichen Frauen aus Slowenien, auch durch ihre Erfahrungen mit der Flüchtlingskrise auf der sogenannten Balkanroute.

Slowenien, ein Naturparadies zwischen Alpen und Adria, ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union . Fotos lassen sofort Reiselust wach werden. Vieles scheint nach dem Sozialismus auf einem guten Weg. Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller Welt, die dem Land ihre Prägungen und Einflüsse gaben. Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohnern sind knapp 60 Prozent katholisch, aber ähnlich wie in Deutschland ist die Bindung an die Gemeinden eher schwach ausgeprägt.

Die hiesigen Vorbereitungsgruppen – gut vorbereitet durch die überregionalen Werkstätten (die WN berichteten) – laden zu verschiedenen Terminen ein:

Ein Slowenien-Abend als lockerer, hinführender Einstieg für alle Interessierten (beiderlei Geschlechts und aller Konfessionen) findet am 19. Februar (Dienstag) von 18.30 bis 21 Uhr im Stephanuszentrum statt. Es gibt viele Bilder, aktuelle Berichte zur Situation der Frauen und der Kirchen im nach-sozialistischen EU-Staat, gemeinsame Lieder und die ein oder andere landestypische, kulinarische Köstlichkeit. Die Organisatoren bitten um Anmeldungen bis Freitag (15. Februar) in einem der Pfarrbüros ( ✆ 0 25 91/7 95 70 oder 0 25 91/66 44).

Am 1. März (Freitag) wird nach den Entwürfen aus Slowenien der ökumenische Wortgottesdienst um 15 Uhr im Josefshaus in Seppenrade gefeiert, musikalisch unterstützt durch die Flötengruppe um Annette Becker, und um 15.30 Uhr im Stephanuszentrum in Lüdinghausen, begleitet von einer Instrumentalgruppe um Petra Evertz. Nach den Gottesdiensten wird an beiden Orten zum Austausch beim Kaffeetrinken eingeladen, in Lüdinghausen gibt es fair gehandelte Waren zu kaufen. „Die Veranstaltungen können einzeln und unabhängig von Geschlecht oder einer Gemeindezugehörigkeit besucht werden“, schreiben die Organisatoren.

Im Gottesdienst wird um eine Kollekte zur Förderung von ausgewählten Projekten und weltweiten Partnerinnen gebeten, zum Beispiel für Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, für Bildung von Flüchtlingskindern im Libanon, für einen Verein von Roma-Frauen in Slowenien und für viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika.