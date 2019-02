Die Kaffeetafel war gut besetzt, der Apfelkuchen schmeckte: Rund 40 Interessierte folgten jetzt der Einladung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft (DPG) in die Cafeteria der Burg Lüdinghausen. Sie hingen dem Autor, Poeten und Sänger Hans Bollinger an den Lippen, der von seinen Erfahrungen mit polnischen Menschen und Landschaften aus mehr als 40-jähriger Verbundenheit zu berichten wusste.

„Unterwegs in Polen“ ist der Titel des Buches, in dem er ganz unterschiedlich gestimmte Anekdoten versammelt hat und aus dem er nun einiges mit lebhafter Gestik vortrug, auch mit viel Humor und immer wieder einem Schmunzeln im Gesicht.

„Mein alter Volksschullehrer hatte in den 50er Jahren die Sehnsucht (nach Osteuropa) in mir mit alten Filmen geweckt, Filme über das alte Danzig, die masurischen Seen und die Kurische Nehrung“, verriet Bollinger den Zuhörern. Und als der Autor sich 1976 anschickte, eine junge Frau aus Zabrze zu heiraten, wurde die Sache mit Polen für ihn sehr konkret. Amüsant erzählte er von Abenteuern an den Ostblock-Grenzen und von bürokratischen Hindernissen, die erst durch „Schmiermittel“ überwunden wurden, von Schlangen vor Lebensmittelgeschäften und ausgelassenen Familienfeiern.

Abenteuer an den Ostblock-Grenzen

Bewegend auch die Schilderung, wie er auf einer Wanderung plötzlich in einer Waldlichtung bei Krempna vor einem Gedenkstein stand, der auf einen Massenmord an 1250 Juden durch Nazi-Schergen im Jahre 1942 hinweist.

Und da Bollinger wusste, dass Lüdinghausens Partnerstadt Nysa/Neisse das Grab des Joseph Freiherr von Eichendorff beherbergt, las er besonders gern auch aus dem Kapitel über Schloss Lubowitz bei Ratibor, wo der romantische Dichter 1788 zur Welt kam.